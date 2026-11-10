El primer discurso del Papa en la Argentina tuvo repercusión internacional por sus referencias al impacto social del programa económico, las jubilaciones y las universidades. También llamó a proteger la democracia, promover el diálogo y ejercer el poder con prudencia.

El primer discurso del papa León XIV en la Argentina generó repercusión internacional tras su presentación en el Palacio Libertad, ante el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, integrantes del Gabinete, gobernadores, jueces de la Corte Suprema y diplomáticos.

Las coberturas de distintos países destacaron las referencias del Pontífice al impacto social del programa económico, las jubilaciones, las universidades y la institucionalidad. Aunque no mencionó explícitamente al mandatario, varios análisis vincularon sus palabras con el rumbo del Gobierno nacional.

El mensaje de León XIV sobre la economía y el bien común

Una de las frases más destacadas del discurso fue: “la economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía”. La definición fue interpretada en el exterior como una reflexión sobre las consecuencias sociales de las decisiones económicas.

Medios de Estados Unidos y Europa también pusieron el foco en el llamado del Papa a salvaguardar la democracia, fortalecer el diálogo institucional y buscar acuerdos. Algunas coberturas describieron un escenario de tensión entre el Gobierno y la Iglesia, y repasaron los cambios en las declaraciones de Milei sobre la figura papal.

El llamado al diálogo y a ejercer el poder con prudencia

En Europa, los análisis destacaron el pedido de León XIV de “escuchar y cuidar la palabra” para reducir la confrontación política. También relacionaron sus planteos sobre la dignidad humana con el ajuste socioeconómico y la protección de los sectores vulnerables.

Las repercusiones en Estados Unidos, Europa y Asia coincidieron además en señalar la importancia que el Pontífice atribuyó a orientar las decisiones de gobierno hacia el bien común. En ese marco, advirtió sobre los límites del poder y sostuvo: “Quienes ejercen autoridad tienen el deber de actuar con prudencia”.