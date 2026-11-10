El Papa visitará la Argentina este domingo, en medio de una gran expectativa y una movilización que promete ser multitudinaria. Su trayectoria en Perú y sus gestos frente a Donald Trump reflejan continuidades y matices respecto del pontificado de Francisco.

León XIV llegará a Buenos Aires este domingo, en una visita que despierta expectativa y anticipa una movilización multitudinaria. A casi dos años de haber asumido, el pontífice ya dejó señales sobre el rumbo de su papado: mantiene parte del legado de Francisco, aunque con un estilo más cauto, y también mostró firmeza ante sectores de la Iglesia.

Entre sus decisiones de mayor impacto estuvo la excomunión de seis obispos lefebvristas que realizaron nombramientos sin la aprobación del Vaticano. Su perfil combina una búsqueda de unidad con una posición de autoridad frente a acciones que considera contrarias a las normas eclesiásticas.

El vínculo de León XIV con Perú y el legado de Francisco

La primera aparición pública de Robert Prevost tras su elección ofreció una pista sobre su identidad pastoral. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, saludó en español a su «querida diócesis de Chiclayo en el Perú», una referencia que sorprendió y puso en primer plano los años que vivió en ese país.

Aunque nació en Chicago, Estados Unidos, Prevost estuvo al frente de la diócesis peruana de Chiclayo durante casi una década y obtuvo la ciudadanía peruana en 2015. Antes había desarrollado tareas pastorales y misioneras en Perú durante más de 20 años, con experiencias en Chulucanas, desde 1985; Trujillo, entre 1988 y 1999; y Chiclayo, entre 2015 y 2023.

La teóloga Véronique Lecaros, doctora por la Universidad de Estrasburgo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, estudió la trayectoria de Prevost en el país. «Cuando León habló de Chiclayo sorprendió a todos. En ese momento se apartó de la tradición, no podemos decir que sea un Papa tradicional. Es un Papa que habla desde el afecto, de sus sentimientos», señaló.

La unidad como eje del papado de León XIV

Durante su paso por Perú, Prevost promovió la convivencia entre comunidades diversas. Según Lecaros, en Trujillo buscaba que personas de la selva, la sierra y la ciudad pudieran encontrarse y compartir sus tradiciones. La teóloga resume esa experiencia en una idea que también aparece en el mensaje del pontífice: unidad sin homogeneización.

León XIV asumió en un contexto de creciente polarización dentro y fuera de la Iglesia. En su primer mensaje denunció las «discordias causadas por el odio, la violencia, los prejuicios y el miedo a la diferencia» y planteó que la institución debía ser una fuerza de paz. Para Lecaros, el Colegio Cardenalicio también buscó en su elección una figura capaz de contribuir a superar esas divisiones.

Uno de los gestos más visibles en esa dirección se produjo en noviembre de 2025, cuando los obispos estadounidenses dejaron de lado sus diferencias para condenar en conjunto las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ordenadas por Donald Trump y dirigidas contra migrantes.

Un estilo cercano y una defensa firme de sus decisiones

La pertenencia de León XIV a la orden de San Agustín también alimenta una imagen de cercanía y vida comunitaria. En su primer discurso, citó una frase de San Agustín: «Para ustedes obispo pero con ustedes cristiano».

César Piscoya, amigo y colaborador de Prevost durante su etapa en Chiclayo, lo describió como un hombre «muy equilibrado» y con «mucho respeto» al «magisterio de la Iglesia». También destacó su disciplina, su capacidad de escucha y su disposición a atender tanto a autoridades como a comunidades que atravesaban situaciones de riesgo.

«Escucha hasta más de lo que podían otros pensar, es muy prudente. Él sabía escuchar a los demás, prestar atención al contexto y sacar del diálogo de los demás la respuesta que se demandaba», recordó Piscoya al describir su forma de trabajar.

Continuidad con Francisco y diferencias de estilo

La vocación conciliadora de León XIV no implica un retroceso respecto de las reformas impulsadas por Francisco, aunque tampoco lo ubica automáticamente como una referencia progresista. Entre los principales legados de su antecesor están el impulso al camino sinodal, la escucha y el diálogo para promover una Iglesia más participativa y misionera, y la agenda ecologista.

León retomó esas líneas y, con ellas, también heredó las resistencias de sectores conservadores. Las críticas al proceso sinodal se relacionan con el temor a que habilite debates sobre derechos LGBT y la ordenación de mujeres. La agenda de ecología integral también genera objeciones entre quienes la consideran una vía de ingreso de ideas externas a la Iglesia.