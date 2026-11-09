Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 2 min de lectura

Gremios docentes se movilizan en Asunción y otras ciudades para exigir la devolución de fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank. También reclaman un aumento salarial del ocho por ciento y más presupuesto para educación.

Docentes del sector público de Paraguay se movilizan este lunes en reclamo de la restitución de fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, entidad intervenida. La protesta se desarrolla en Asunción y en las principales ciudades de los 17 departamentos del país, según informó la Federación de Educadores del Paraguay (FEP).

En un comunicado, el gremio exigió “la garantía y devolución total de los 60 millones de dólares de la caja fiscal”, el sistema de jubilaciones públicas. Esos recursos permanecieron congelados durante 15 días.

El reclamo también incluye la recuperación de cerca de 355 millones de dólares invertidos por el Instituto de Previsión Social (IPS), además de fondos de otras cajas jubilatorias depositados en el banco.

Protesta docente en Paraguay y reclamos salariales

La movilización es la primera protesta que enfrenta el nuevo mandatario, Pedro Alliana, quien asumió el viernes tras la destitución de Santiago Peña en un juicio político, en medio de la crisis desatada por la caída de la entidad financiera.

Los maestros también reclaman un reajuste salarial del ocho por ciento y mayores recursos presupuestarios para el sector educativo en 2027. En septiembre pasado, el Gobierno de Peña había acordado con un sector docente un aumento del cinco por ciento, lo que permitió levantar una huelga de dos días convocada por cuatro gremios.

La marcha cuenta además con el respaldo de la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Organización de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

Investigación por los fondos depositados en Ueno Bank

La Fiscalía imputó al expresidente Peña y al ex titular del Banco Central Carlos Carvallo. Ambos quedaron detenidos bajo el cargo de “erosión de confianza”, por acciones que, según la acusación, afectaron “al pueblo que confío en ellos” para los cargos públicos que ocuparon.

Los fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez solicitaron las medidas. El pedido de prisión preventiva deberá ser analizado por el juzgado penal de primera instancia. La investigación corresponde a la causa 92/2026, caratulada “Santiago Peña y otros s/ lesión de confianza y otros”.

El eje de la pesquisa es el aumento de los depósitos de organismos estatales y cajas previsionales en Ueno Bank durante la gestión de Peña. Según el acta de imputación, el exmandatario habría intervenido entre agosto de 2023 y noviembre de 2026 en decisiones para colocar, renovar y mantener fondos públicos en la entidad, con la que habría tenido una relación económica y corporativa previa y directa.

Organismos públicos con fondos en el banco intervenido

Entre las instituciones cuyos recursos quedaron depositados en Ueno Bank figuran el Instituto de Previsión Social (IPS), Itaipú, Yacyretá y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

También aparecen la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Itaipú Binacional (CAJUBI).