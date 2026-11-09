Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 1 min de lectura

El ataque ocurrió en la Plaza Mayor del Mercado y el sospechoso fue herido por la Policía. Reportes difundidos durante el operativo consignaron distintas cifras de personas lesionadas.

Cinco personas murieron y al menos una docena resultó herida en un tiroteo ocurrido el sábado en la Plaza Mayor del Mercado de Cracovia, informó la Policía polaca. El atacante recibió disparos de los oficiales y fue trasladado a un hospital, mientras los servicios de emergencia continuaban trabajando en la zona.

Durante el operativo se difundieron diferentes balances sobre la cantidad de heridos. Un reporte atribuido a fuentes del Ministerio del Interior señaló que fueron lesionados dos policías y 15 civiles. En tanto, siete personas eran atendidas en el Hospital Universitario y seis de ellas se encontraban estables.

El sospechoso fue detenido con un arma larga

Un representante de la Policía regional indicó que el atacante vestía ropa militar y utilizó un arma larga de tipo militar. Fue detenido en la intersección de las calles Dietla y Stradom.

Además, los agentes incautaron de su automóvil una gran cantidad de armas de fuego y municiones. Según información policial no oficial, el hombre disparó contra personas mientras conducía, sin elegir objetivos específicos, y actuó solo.

Operativo de emergencia en la Plaza Mayor de Cracovia

Los oficiales persiguieron al sospechoso y se enfrentaron a tiros con él. Mientras se desarrollaba el operativo, los servicios de bomberos pidieron a residentes y turistas que se alejaran de la plaza y recomendaron a quienes estaban en las inmediaciones que buscaran refugio en un lugar seguro.

Un helicóptero de ambulancia aérea aterrizó en la plaza. Los servicios de emergencia continuaron las tareas en el lugar mientras la Policía intervenía tras el ataque.