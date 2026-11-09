Por Hermes 9 de noviembre de 2026 a las 12:31 p. m. · 1 min de lectura

El hallazgo se produjo durante un allanamiento en San Bernardino, en el marco de la causa por el escándalo financiero de Ueno Bank. Los fiscales no pudieron abrir una segunda puerta blindada y aún se desconoce qué hay dentro.

Investigadores encontraron una bóveda oculta en una mansión del expresidente paraguayo Santiago Peña, durante un allanamiento realizado en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. El procedimiento se enmarca en la investigación por presuntas irregularidades financieras vinculadas con Ueno Bank.

Según el material de la causa, detrás de una pared falsa había una habitación protegida por puertas blindadas y un sistema de seguridad que incluiría tecnología israelí, reconocimiento del iris, huellas digitales y claves de acceso.

Los fiscales no lograron abrir la bóveda

El operativo comenzó el domingo 8 de noviembre y continuó este lunes 9. Los fiscales consiguieron superar la primera puerta, pero no pudieron abrir la segunda, por lo que todavía se desconoce qué contiene la bóveda.

La residencia, ubicada en San Bernardino, habría costado aproximadamente 7.700 millones de guaraníes. De acuerdo con la investigación, Peña habría obtenido préstamos de Ueno Bank para financiar parte de la construcción, con cuotas mensuales que superaban ampliamente su salario presidencial.

La causa por presuntas irregularidades financieras

El material indica que el exmandatario permanece bajo prisión preventiva mientras avanza la causa judicial. También señala que fue destituido en medio de la crisis bancaria.

La Fiscalía busca la colaboración de especialistas para abrir la bóveda y determinar si contiene documentos, dinero u otros elementos que puedan resultar relevantes para la investigación. Hasta el momento, la Justicia no confirmó qué hay en su interior.