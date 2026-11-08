La pareja vendió todo para recorrer el país en una motorhome, pero una estafa al comprar el vehículo frustró su plan de llegar a Colombia. Aun así, siguieron adelante y encontraron en la ruta una nueva forma de vida.

Nancy y Rubén dejaron atrás su casa para cumplir el sueño de viajar durante la jubilación. Aunque fueron estafados al comprar la camioneta que convertirían en motorhome, la pareja se repuso del golpe y siguió recorriendo distintos destinos.

Oriundos de General Roca, Río Negro, vivieron durante más de 30 años en Mar del Plata. Él trabajó como chofer de colectivos de larga distancia y ella fue docente. La pandemia y la extensa cuarentena los llevaron a pensar en un cambio de vida.

La decisión de vender todo y viajar en motorhome

La idea surgió mientras compartían unos mates en el patio de su casa. “'Gorda... ¿Qué hacemos acá? Nuestros hijos grandes, nosotros solos acá. Vamos a cumplir nuestro sueño. Vamos a viajar'”, recordó Rubén. Nancy contó que al principio le costó animarse: “Soy muy estructurada”.

Después de pensar la propuesta, ella aceptó dar el paso. “Vamos por tu sueño, vendamos todo”, le dijo. La pareja explicó que necesitaba desprenderse de sus pertenencias para comprar el vehículo y prepararlo para vivir en la ruta.

La estafa con la camioneta frustró el viaje a Colombia

El 19 de enero de 2024 comenzaron el viaje. Para recorrer el país compraron un furgón Renault Master H3 L3, pero descubrieron que el motor estaba fundido. Tuvieron que instalar uno nuevo de Nissan, un trabajo que, según Rubén, hizo él mismo. También acondicionaron el vehículo como casa rodante y lo bautizaron Aiken, que significa “vida nueva”.

“El que la vendió ya sabía que estaba así el motor. Sabés lo que es tener que gastarnos todo porque la mandamos a arreglar y el mecánico que lo arregló también nos estafó. Sí, es feo de contar esto. Hacer 90 kilómetros y que se te funda el motor”, relató Rubén.

La pareja había planeado llegar hasta Colombia, pero el dinero que debieron destinar a las reparaciones alteró esos planes. “Planificamos todo en casa nosotros, el furgón estaba impecable, no había sido cargado, nada”, contó. Y agregó: “este muchacho nos mató ese sueño, porque en plata nos salió lo que teníamos planificado”.

Una nueva vida sobre la ruta

Pese a las dificultades, Nancy y Rubén aseguran que se adaptaron rápidamente a vivir en movimiento. “Fue como si hubiésemos nacido acá. Nos adaptamos de un día para otro. Este es nuestro lugar. O sea, nos sentimos incómodos cuando estamos mucho en una casa de ladrillo. Muchos días no podemos estar”, expresaron.

Rubén disfruta especialmente de conocer lugares y personas. Aunque durante años recorrió rutas y se alojó en hoteles como chofer, explicó que antes no tenía la oportunidad de descubrir los destinos. “Conocía muchas rutas y muchos hoteles, pero no conocía lugares, ni la gente. Ahora estoy conociendo todo. De eso se trata lo mío”, señaló.

Nancy, por su parte, destacó la libertad que encontró en esta etapa. “A veces antes tenía que hacer cosas que no me agradaban, pero ahora esta soy yo. La libertad de hacer lo que queremos”, concluyó.