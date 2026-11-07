Por Hermes 7 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 2 min de lectura

La Fiscalía imputó al expresidente por su presunta participación en el colapso del banco Ueno y solicitó que quede detenido preventivamente. En la misma causa fue acusado el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.

La Fiscalía de Paraguay presentó cargos contra el expresidente Santiago Peña por su presunta implicación en el colapso del banco Ueno y pidió que se le imponga prisión preventiva. La fiscal Nancy Salomón informó la decisión durante una rueda de prensa.

"La Fiscalía ha presentado cargos contra el expresidente de la República, el señor Santiago Peña", declaró Salomón. La funcionaria lo acusó de "abuso de confianza y gestión en beneficio propio". Por la misma causa también fue imputado el extitular del Banco Central, Carlos Carvallo.

Pedro Alliana asumió la presidencia de Paraguay

El vicepresidente Pedro Alliana juró el viernes como nuevo presidente, luego de que Peña fuera destituido mediante un juicio político. Al mismo tiempo, las autoridades ejecutaban una orden de detención contra el exmandatario.

La condena de Peña se aprobó al término de un proceso de dos días, con 44 votos en el Senado. El expresidente había presentado su dimisión el jueves, tras perder el respaldo de su partido. Alliana, un político conservador de 52 años, asumió para completar el mandato hasta 2028.

Alliana nombró ministros del Interior y Obras Públicas

Un día después de asumir, Alliana designó a Ariel Martínez como ministro del Interior y a Juan Carlos Baruja al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario indicó que les encomendó "trabajar con firmeza para garantizar la seguridad y llevar tranquilidad a todas las familias paraguayas". "Nuestro país necesita paz, orden y seguridad", expresó.

Alliana señaló que Martínez es "un profesional con experiencia que ya estuvo al frente de esta cartera". Sobre Baruja, ingeniero civil y hasta entonces ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, afirmó que cuenta con la "experiencia y capacidad" y que demostró su compromiso en el cargo que venía desempeñando.

La destitución de Santiago Peña

El viernes, el Senado destituyó a Peña de la Presidencia de Paraguay mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones al frente del Poder Ejecutivo. La decisión abrió una nueva etapa política en el país, con Alliana al mando y la investigación sobre el colapso del banco Ueno en curso.