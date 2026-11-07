En el barrio de Montevideo, el Papa llamó a la Iglesia, la sociedad civil y el Estado a trabajar unidos por el bien común. También destacó el proyecto de viviendas y reclamó respuestas ante la pobreza, la inseguridad y la soledad.

El papa León XIV visitó la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio de Casavalle, y llamó a terminar con la exclusión social. Durante su paso por la comunidad, pidió a distintos sectores de la sociedad que se unan para enfrentar las situaciones de vulnerabilidad.

El Pontífice recorrió viviendas y conversó con vecinos, quienes compartieron experiencias difíciles y relataron cómo la Iglesia los ayudó a atravesar momentos trágicos. También se proyectó un video sobre el trabajo que realiza la institución en el barrio, considerado uno de los más humildes de Uruguay.

León XIV estuvo acompañado por Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, y por integrantes del séquito papal. Al iniciar su discurso, agradeció a quienes ofrecieron sus testimonios, que, según expresó, "abrieron sus corazones para compartir con nosotros el triunfo de la vida, la fe y la esperanza".

El mensaje de León XIV sobre las viviendas y la exclusión social

El Papa también se refirió al proyecto de viviendas desarrollado en Casavalle y manifestó su satisfacción por haber podido contribuir a esas iniciativas. "Que estas viviendas sean un verdadero hogar en donde puedan crecer en dignidad, paz y esperanza, sintiendo siempre la cercanía y el amor de Dios", expresó.

Al compartir la parábola del buen samaritano, reclamó que no se ignore el impacto de la pobreza y la inseguridad en la vida cotidiana de niños y familias.

"No se puede pasar de largo cuando sabemos que hay niños en Uruguay que no van a la escuela por miedo a no volver. Un niño no debería irse a dormir sin comer, ni debería renunciar a recibir una educación y un futuro digno debido a la inseguridad que reina en las calles. No podemos callar nuestra conciencia cuando constatamos que una madre no tiene los medios para alimentar a sus hijos. No podemos ignorar que en nuestro entorno hay mucha gente que sufre estar sola y es vulnerable".

En otro tramo, León XIV pidió coordinar esfuerzos entre los distintos niveles de la dirigencia y la comunidad para enfrentar la exclusión. "Tenemos que trabajar unidos: la Iglesia, la comunidad civil y el Estado. Hay que despertar de nuestras inercias y abogar por el bien común", sostuvo.

La agenda del Papa en Montevideo y Florida

Hacia el final de su intervención, recordó al papa Francisco y una de sus frases: "La inclusión o exclusión de las personas que sufren define todos sus proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos".

Luego convocó a seguir el ejemplo del buen samaritano y concluyó: "Hay que seguir apostando por la cercanía caritativa del buen samaritano, que no fue indiferente ante la desgracia ajena. Unamos nuestros esfuerzos y respondamos con generosidad a la llamada de edificar juntos una patria de hermanos".

Tras su paso por Casavalle, el Papa continuará con dos actividades oficiales en Montevideo. A las 18:00 irá a la Universidad Católica del Uruguay para dialogar con representantes del ámbito académico y docentes. A las 19:00 encabezará una vigilia de oración en el Estadio Centenario, con jóvenes y comunidades de fe de la región.

La visita a Uruguay finalizará el domingo 8 de noviembre con una misa central a las 10:30 en la Plaza Asamblea de Florida, frente al santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del país.

Después de la ceremonia, está prevista una despedida oficial en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 15:10. A las 15:30, León XIV partirá en un vuelo directo hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Newbery de Buenos Aires, donde comenzará su estadía en la Argentina.