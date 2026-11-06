Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 2 min de lectura

El padre de Meghan Markle fue arrestado en Florida y deberá comparecer ante un tribunal federal en Tampa. La investigación incluye materiales secuestrados en Filipinas y en depósitos del área de Los Ángeles.

Thomas Markle Sr., padre de Meghan Markle y suegro del príncipe Enrique, fue detenido por agentes federales en Lakeland, Florida, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. El hombre, de 82 años, deberá presentarse ante un tribunal federal de Tampa y, si es declarado culpable, podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión.

La investigación permitió secuestrar alrededor de 78 elementos con contenido sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que Markle habría alquilado durante casi dos décadas. Entre los materiales encontrados había diapositivas, negativos fotográficos y libros.

La investigación comenzó en Filipinas

El caso se originó a partir de una pesquisa en Filipinas, donde el padre de la duquesa de Sussex residió hasta mediados de 2026, antes de trasladarse a Florida. En una vivienda de Markle en la ciudad de Cebú, las autoridades hallaron cerca de 7.500 fotografías y un video con imágenes de abuso sexual infantil.

Según la información difundida por las autoridades, las víctimas identificadas en ese material eran niños y niñas de entre 10 y 11 años. La investigación habría comenzado después de una denuncia presentada por uno de los hijos del acusado, Thomas Markle Jr., quien alertó a las autoridades.

Los investigadores ampliaron luego las diligencias a otras propiedades y depósitos vinculados con Markle en Estados Unidos. En dos instalaciones de almacenamiento del área de Los Ángeles encontraron los cerca de 78 artículos con contenido sexualmente explícito.

Los cargos que enfrenta Thomas Markle

El primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, informó sobre la acusación en un comunicado oficial.

"El señor Markle está acusado de posesión de material de abuso sexual infantil, incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad".

Markle fue arrestado en Lakeland y tiene prevista una comparecencia ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de Florida, en Tampa. La pena máxima de 20 años se aplicaría únicamente en caso de que sea declarado culpable.

El vínculo de Meghan Markle con su padre

La detención vuelve a poner el foco en la relación entre Thomas Markle y su hija, quien se casó con el príncipe Enrique en 2018 y pasó a formar parte de la familia real británica. Meghan había cortado el vínculo con su padre ese mismo año.

En una carta enviada el pasado 23 de octubre al diario británico The Sun, la duquesa de Sussex afirmó que conocía las acusaciones contra su padre desde 2018. Según explicó, la Policía británica le había comunicado esos señalamientos y esa situación fue determinante para que decidiera alejarse de él. También aseguró que impidió que tuviera contacto con sus hijos.