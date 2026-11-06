Por Hermes 6 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 1 min de lectura

El Papa envió un mensaje al presidente brasileño mientras volaba rumbo a Uruguay. Lula agradeció el saludo y reiteró su invitación para que visite Brasil.

El papa León XIV saludó este viernes al presidente de Brasil, Lula da Silva, mientras sobrevolaba el país rumbo a Uruguay. En su mensaje, pidió para la nación brasileña unidad y paz.

El mandatario agradeció el gesto y expresó su deseo de que las bendiciones de Dios ayuden a gobernar para todos los ciudadanos. También reiteró la invitación para que el pontífice visite Brasil, donde, según señaló, miles de fieles lo esperan con cariño, acogida y fe.

El mensaje de León XIV a Lula da Silva

Al atravesar el espacio aéreo brasileño durante el vuelo hacia el aeropuerto de Montevideo, León XIV envió un saludo al presidente y a los ciudadanos del país.

“Envío cordiales saludos a Vuestra Excelencia y a sus ciudadanos, e invoco sobre la nación los dones de la unidad y de la paz de Dios Todopoderoso”.

En respuesta, Lula escribió en su cuenta de X: “Agradezco de corazón el mensaje de Su Santidad. Que las bendiciones de Dios nos ayuden a gobernar para todos los brasileños y que nuestra nación siga unida rumbo a un futuro de paz, esperanza y justicia para todos”.

La invitación de Lula y la gira del Papa por Sudamérica

El presidente brasileño aprovechó el intercambio para renovar su invitación a León XIV para que visite el país. Lula fue reelegido hace dos semanas, tras imponerse en el balotaje frente a Flávio Bolsonaro.

El saludo se enmarca en una práctica protocolar del Vaticano que comenzó en 1964: durante sus viajes, el Papa envía mensajes de cortesía a los mandatarios de los Estados soberanos cuyos territorios sobrevuela.

Uruguay es el primer destino de la gira sudamericana del pontífice, que también incluye a Argentina y Perú. Durante el trayecto, León XIV saludó además a los líderes de Italia, Francia, Argelia, Mauritania y Senegal.