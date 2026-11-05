Por Hermes 5 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 1 min de lectura

Los 78 diputados presentes votaron a favor de iniciar el proceso contra el presidente, que había presentado su renuncia tras la crisis de Ueno Bank. Ahora, el Senado deberá decidir si avanza con la destitución o acepta la dimisión.

La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó por unanimidad el inicio del juicio político contra el presidente Santiago Peña, pese a que el mandatario había presentado su renuncia en medio de la crisis financiera desatada por el colapso de Ueno Bank.

Los 78 legisladores presentes votaron a favor del proceso. La decisión quedó ahora en manos del Senado, que deberá resolver si continúa con el procedimiento de destitución o acepta la dimisión de Peña.

El Senado definirá el futuro político de Santiago Peña

La aprobación de Diputados se produjo menos de una hora después de que se conociera la renuncia del presidente. La dimisión fue presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13.30, hora local.

Durante la sesión ya se había mencionado la posibilidad de que Peña dejara el cargo mediante una renuncia. Sin embargo, los diputados resolvieron avanzar con el juicio político, por lo que la Cámara de Senadores tendrá la última palabra sobre el futuro institucional del mandatario.

La crisis de Ueno Bank precipitó la renuncia

Peña decidió dimitir en medio de la tensión política y financiera generada después de que el Banco Central del Paraguay iniciara el procedimiento de resolución de Ueno Bank. La situación provocó que los ahorristas no pudieran acceder a sus depósitos.

El presidente anunció su renuncia en su cuenta oficial de X con un mensaje dirigido a la ciudadanía:

Queridos compatriotas, hoy me dirijo a ustedes en uno de los momentos más difíciles de mi vida y con la convicción de que nuestra república siempre debe estar por encima de cualquier persona y circunstancia

Con la decisión de Diputados, el Senado deberá determinar si prosigue el juicio político para destituir a Peña o si acepta su renuncia y rechaza el procedimiento.