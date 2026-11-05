El senador y excandidato presidencial afirmó que no recibió ayuda para llegar a Estados Unidos y sostuvo que decidió irse espontáneamente con su esposa. Enfrenta investigaciones en Brasil y una nueva causa en Argentina.

A poco más de una semana de su salida de Brasil, el senador y excandidato presidencial del Partido Liberal Flávio Bolsonaro aseguró que no recibió ayuda de otras personas ni de gobiernos para llegar a Estados Unidos. Investigado por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción, evitó explicar el recorrido que hizo hasta arribar a ese país.

"Cómo llegué hasta aquí es algo que me llevaré a la tumba", afirmó en sus primeras declaraciones desde que estalló el escándalo. Bolsonaro también dijo que la decisión de marcharse fue espontánea y que la tomó junto con su esposa. Reconoció que tenían amigos en el extranjero, aunque aclaró: "Puede que hubiera ánimos, pero nada más".

La salida de Brasil y la prohibición judicial

Después de perder el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, la Justicia Federal le había pedido que entregara su pasaporte y le había prohibido salir del país. El lunes 26 de octubre, Bolsonaro declaró: "Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Nunca pensé en abandonar el país".

Sin embargo, la noche del martes 27 viajó con su familia y llegó a Estados Unidos el miércoles por la mañana. Según la información disponible, cruzó desde Brasil hasta Puerto Iguazú y luego abordó un vuelo privado de Baires Fly que partió desde Argentina rumbo a Ecuador y Estados Unidos. Para el viaje utilizó un pasaporte italiano, pese a una orden del juez brasileño Alexandre de Moraes que le impedía salir del país y retenía sus pasaportes.

Las investigaciones y las críticas al Poder Judicial

Bolsonaro calificó al Poder Judicial brasileño de estar motivado políticamente y apuntó contra el magistrado del Tribunal Supremo que encarceló a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, por intentar organizar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. "Perdí contra el sistema", afirmó.

El senador volvió a sostener su inocencia en las distintas investigaciones que enfrenta en Brasil por casos vinculados con el lavado de dinero y la corrupción. También dijo que, si se hubiera quedado en el país, probablemente habría sido condenado. "Ya sé que el resultado final será mi encarcelamiento", sostuvo.

Bolsonaro volvió a cuestionar las elecciones brasileñas

En sus declaraciones, también criticó el gasto público durante la campaña electoral y afirmó que le dio a Lula "una ventaja injusta". Además, cuestionó al movimiento digital que contribuyó al ascenso de su rival.

Bolsonaro amplió sus denuncias de supuesto fraude y planteó dudas sobre el funcionamiento del sistema electoral brasileño, considerado por expertos internacionales como uno de los más seguros del mundo. "Tengo mis sospechas. Nadie puede afirmar con un 100% de certeza que tengo razón, ni con un 100% de certeza que estoy equivocado", expresó.