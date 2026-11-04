Por Hermes 4 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 2 min de lectura

El Partido Demócrata obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término. Donald Trump dijo que aceptará los resultados y anticipó que buscará acuerdos con la oposición.

Los demócratas ganaron las elecciones de medio término de Estados Unidos y se quedaron con el control del Congreso. Con mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, el resultado representó un fuerte revés para la gestión del presidente Donald Trump.

Tras conocerse las primeras proyecciones de los comicios del martes 3 de noviembre, el mandatario afirmó que buscará negociar con la oposición para avanzar con su agenda de gobierno.

Elecciones de medio término en Estados Unidos: resultados clave

Con el escrutinio todavía en marcha, la oposición consiguió victorias en estados considerados clave, entre ellos Texas, Ohio, Iowa, Kansas, Carolina del Norte y Carolina del Sur.

Uno de los resultados más destacados se registró en Texas, donde el demócrata James Talarico obtuvo una victoria histórica frente al republicano Ken Paxton.

Qué dijo Donald Trump tras la derrota electoral

En su primera reacción, Trump buscó desvincularse del resultado y sostuvo que su figura no había estado en juego. “No estaba en la boleta y si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado en un alud total!”, publicó en su red social Truth Social.

Horas después, aseguró que no cuestionará los comicios y expresó su disposición a aceptar el resultado. “Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”, afirmó. También anticipó que intentará alcanzar acuerdos con los demócratas: “Trabajaremos con los demócratas y, bueno, esperamos poder trabajar con ellos. Probablemente llegaremos a algún acuerdo”.

Trump vinculó el resultado con la guerra en Irán

El presidente aceptó el resultado, pero rechazó interpretarlo como un referéndum sobre su gestión. “No lo veo como un ataque personal”, señaló. Al analizar los motivos de la derrota, mencionó el conflicto con Irán: “Creo que una parte fue Irán”.

Trump también ratificó su decisión de lanzar una ofensiva militar y respaldar a Israel. “Hice lo correcto. Lo volvería a hacer”, afirmó.