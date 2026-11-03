Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 3 min de lectura

La mujer, de 49 años y con cáncer de mama en estadio 4, organizó una celebración propia y el video se viralizó en TikTok. Actualmente recibe cuidados paliativos y busca reunir fondos para consultas especializadas y un posible viaje a México.

Amanda Barnes, una mujer de 49 años con cáncer de mama en estadio 4, decidió celebrar una boda consigo misma. El video de la ceremonia, publicado en TikTok por una amiga, superó los 12 millones de reproducciones y recibió mensajes de apoyo desde distintos lugares del mundo.

Barnes recibió el diagnóstico en 2022 y, durante los últimos cuatro años, atravesó la progresión de la enfermedad. En marzo de este año comenzó quimioterapia después de confirmarse que el cáncer se había extendido. En ese contexto, resolvió organizar una celebración propia.

"No fue una boda convencional, pero fue completamente yo. Creo que esa es una de las lecciones más grandes que el cáncer me enseñó: si hay algo que realmente querés experimentar, no lo sigas postergando".

El video de la boda de Amanda Barnes se viralizó en TikTok

Su amiga y maquilladora Lucija Kavcic, conocida como Lucy, la acompañó ese día. Después compartió la grabación en TikTok con la intención de conservar el recuerdo. La respuesta fue mucho mayor de lo esperado: llegaron cartas, regalos y mensajes de aliento de distintas partes del mundo.

En las semanas siguientes, el estado de salud de Barnes empeoró. Tuvo coágulos de sangre, acumulación de líquido alrededor de los pulmones, dolor severo y dificultades para respirar. Más tarde, los médicos detectaron un tumor cerebral.

Cáncer terminal: cuidados paliativos y búsqueda de alternativas

Actualmente, Barnes está en el Hospicio St Luke's, donde recibe cuidados paliativos y tratamiento para controlar los síntomas. Su última sesión de quimioterapia fue el 10 de septiembre. Desde entonces, decidió interrumpir el tratamiento para priorizar su calidad de vida.

Mediante una campaña en GoFundMe, busca reunir 100.000 libras esterlinas para pagar consultas médicas especializadas y evaluar un eventual viaje a México, donde explora opciones de tratamiento que podrían prolongar su vida. El dinero también se destinaría a traslados, alojamiento, equipo médico y gastos imprevistos.

La fecha provisoria del viaje es el 22 de noviembre de 2026, aunque su realización depende de la evolución de su salud y de la autorización médica.

Sus hijos y sus negocios, una fuente de propósito

Barnes dirige Devon Cleaning South Hams Ltd, una empresa de limpieza doméstica y comercial del sur de Devon. También tiene experiencia en desarrollo inmobiliario y alojamientos turísticos. Aunque la enfermedad limita sus actividades físicas, mantiene su participación en los negocios.

"Ocuparme de los negocios fue una parte tan importante de mi vida que seguir involucrada me da un sentido de normalidad y propósito".

La posibilidad de no acompañar a sus hijos, Connor, de 20 años, y Ruby, de 17, es uno de los aspectos que más le preocupa.

"La parte más difícil de mi enfermedad es saber que hay hitos en sus vidas que desesperadamente quiero estar aquí para presenciar".

Lucy, que conoció a Barnes por motivos laborales en 2023, la describió como "la persona más genuina, encantadora y bondadosa" que conoce. También afirmó: "Tiene un ejército detrás de ella".

"No puedo ayudarla físicamente con su salud, pero al menos puedo hacer mi parte con todo esto y devolverle aunque sea un poco de mi gratitud".

Barnes eligió cerrar su mensaje con una reflexión sobre el tiempo y las oportunidades: