Por Hermes 3 de noviembre de 2026 a las 6:05 p. m. · 3 min de lectura

Los votantes elegirán a los integrantes del Congreso, gobernadores y autoridades locales. El resultado determinará si los republicanos mantienen el control legislativo o si los demócratas recuperan una o ambas cámaras.

Estados Unidos vive este martes 3 de noviembre una jornada electoral decisiva, con millones de ciudadanos convocados a las urnas para renovar el Congreso y definir el escenario político que enfrentará el presidente Donald Trump durante los últimos dos años de su mandato.

Se trata de las llamadas elecciones de medio término, conocidas como midterms, que se realizan cuando el presidente estadounidense llega a la mitad de su período de gobierno.

Aunque Trump no aparece como candidato, los resultados tendrán una importancia fundamental para su administración, ya que determinarán si el Partido Republicano conserva el control del Congreso o si los demócratas consiguen recuperar una o ambas cámaras.

¿Qué se vota en Estados Unidos?

Los estadounidenses eligen a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes y renuevan 35 bancas del Senado. Además, en 36 estados se realizan elecciones para gobernador y también se votan autoridades locales.

Actualmente, el Partido Republicano mantiene el control de ambas cámaras, una situación que le permite al presidente contar con respaldo legislativo para impulsar buena parte de sus iniciativas.

Sin embargo, el Partido Demócrata busca modificar esa distribución del poder y conseguir una mayoría que le permita ejercer un mayor control sobre las decisiones de la Casa Blanca.

¿Por qué estas elecciones son tan importantes para Donald Trump?

El resultado de las elecciones puede cambiar significativamente el rumbo político de Estados Unidos.

Si los republicanos mantienen sus mayorías, Trump conservará mayores posibilidades de avanzar con sus proyectos relacionados con la economía, los impuestos, la inmigración y otras políticas de su administración.

Por el contrario, si los demócratas logran controlar una o ambas cámaras, el presidente podría enfrentar mayores dificultades para conseguir la aprobación de nuevas leyes y presupuestos.

Además, un Congreso dividido podría incrementar los enfrentamientos políticos y las investigaciones parlamentarias sobre las decisiones del Gobierno.

La economía y el costo de vida, entre las principales preocupaciones

La situación económica ocupa un lugar central en la campaña electoral.

El aumento del costo de vida, los precios de los productos básicos, el empleo y las políticas migratorias forman parte de las principales preocupaciones de los ciudadanos.

Mientras los republicanos defienden las medidas impulsadas por la administración Trump, los demócratas cuestionan sus resultados y buscan captar el apoyo de los votantes descontentos.

La política exterior y los conflictos internacionales también forman parte del debate electoral.

Millones de estadounidenses ya emitieron su voto

Antes de la jornada electoral de este martes, más de 59 millones de ciudadanos habían participado mediante las distintas modalidades de votación anticipada.

La atención está puesta especialmente en aquellos estados donde las diferencias entre republicanos y demócratas son más ajustadas, ya que sus resultados pueden resultar determinantes para establecer qué partido controlará el Congreso.

Entre los estados con importantes disputas por bancas del Senado aparecen Alaska, Iowa, Kansas, Maine, Michigan, Ohio y Texas.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

Los primeros resultados comenzarán a difundirse durante la noche de este martes, a medida que cierren los centros de votación en los diferentes estados.

Sin embargo, debido a las diferencias horarias y a los sistemas de recuento, algunas elecciones podrían necesitar varios días para definir a sus ganadores.

Lo que está en juego no es la continuidad de Donald Trump en la Presidencia, sino el poder político con el que contará para gobernar hasta enero de 2029.

Por eso, estas elecciones son consideradas una prueba importante para su administración y podrían marcar el rumbo de la política estadounidense durante los próximos dos años.