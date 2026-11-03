Un sondeo realizado antes de las elecciones de medio término ubica a los demócratas al frente en seis de los siete estados clave para el Senado. La baja aprobación de Donald Trump también marca el escenario electoral.

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio término, en las que se renovarán 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 escaños del Senado. Los comicios representan un desafío para el presidente republicano Donald Trump, cuyo partido podría perder respaldo en el Congreso si los demócratas obtienen buenos resultados.

Una encuesta realizada entre el 23 de octubre y el 1 de noviembre muestra una ventaja demócrata en la disputa por el Senado. Según el sondeo, la oposición se impone a los republicanos en seis de los siete estados clave analizados.

Estados clave en la elección del Senado de Estados Unidos

Los estados en los que los candidatos demócratas aparecen por delante son Texas, Michigan, Maine, Ohio, Kansas y Alaska. La medición no detalla en la información disponible los porcentajes de intención de voto para cada uno de esos territorios.

El resultado en esos distritos podría incidir en el control del Senado y en el margen de acción legislativa del gobierno de Trump. La renovación de ambas cámaras convierte a las elecciones de medio término en una instancia determinante para el equilibrio político en Washington.

La aprobación de Trump, un factor en las elecciones de medio término

La baja valoración de la gestión presidencial aparece como uno de los factores centrales del escenario. En los estados incluidos en el sondeo, el 38 por ciento de los votantes probables aprueba la gestión de Trump. A nivel nacional, otra medición registró un rechazo del 60 por ciento al mandatario.

Las encuestas nacionales también muestran una ventaja para los demócratas. En el promedio de sondeos, el partido alcanza el 51,1 por ciento frente al 42,4 por ciento de los republicanos. Una medición realizada a fines de octubre amplió esa diferencia y ubicó a los demócratas en 53 por ciento y a los republicanos en 44 por ciento.