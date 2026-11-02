Por Hermes 2 de noviembre de 2026 a las 8:45 p. m. · 2 min de lectura

El senador brasileño asistió a una misa en Coral Springs junto con su familia, luego de llegar a Estados Unidos en un vuelo privado que partió desde Argentina. En Brasil, la oposición reclama explicaciones al Gobierno por su paso por el país.

El senador brasileño y excandidato presidencial Flávio Bolsonaro reapareció públicamente en Estados Unidos tras su llegada al país. Asistió a una misa evangélica en Florida, en medio de las acusaciones por lavado de dinero, evasión fiscal y corrupción que enfrenta.

La iglesia Celeiro House of Prayer difundió imágenes de la ceremonia. Bolsonaro estuvo acompañado por su hermano Eduardo, su esposa Fernanda y sus hijas, y también posó junto a los pastores del templo.

La aparición de Flávio Bolsonaro en una iglesia de Florida

Durante la misa, el pastor José Maurício se dirigió al senador y aludió a su derrota en el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, aunque no mencionó directamente las elecciones.

“No ganaste ni perdiste, porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando”, dijo el pastor.

La iglesia integra el Ministerio Celeiro, una organización evangélica fundada en Brasil por el pastor André Fernandes. La sede a la que asistió la familia Bolsonaro está ubicada en Coral Springs, en Miami.

El viaje de Brasil a Estados Unidos a través de Argentina

Después de la segunda vuelta, la Justicia Federal había solicitado a Bolsonaro que entregara su pasaporte y le había prohibido salir de Brasil. El lunes 26 de octubre, el senador había afirmado: “Entregaré mis pasaportes y me defenderé de esta aberración. Nunca pensé en abandonar el país”.

Sin embargo, al día siguiente viajó con su familia y llegó a Estados Unidos el miércoles por la mañana, en un vuelo privado que había partido desde Argentina. Tras las primeras versiones sobre su salida, Migraciones negó que el hijo del expresidente hubiera ingresado al país para fugarse. Más tarde, confirmó que el senador liberal tomó un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Ecuador.

El organismo sostuvo que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”.

La oposición pide explicaciones al Gobierno argentino

En el Congreso brasileño, sectores de la oposición reclaman que el Gobierno explique cómo fue la salida de Bolsonaro hacia Estados Unidos a través de la Argentina. Entre los pedidos planteados figura la interpelación del jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller, Pablo Quirno; y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de cuya cartera dependen Migraciones y la PSA.