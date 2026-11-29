Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 p. m. · 2 min de lectura

La final de la Copa Libertadores fue lo más visto del día, con 11,4 puntos. Pasapalabra alcanzó 6,8 y quedó por encima de PH, Podemos hablar, La noche de Mirtha y otros programas del prime time.

La transmisión de la final de la Copa Libertadores cambió el ranking de la televisión abierta el sábado 28 de noviembre. El partido fue lo más visto de la jornada y Iván de Pineda superó a Andy Kusnetzoff en la medición, aunque ninguno de los dos quedó en el primer puesto.

El encuentro emitido por Telefe desde las 17 promedió 11,4 puntos de rating. El post partido quedó segundo, con 7,8 puntos, mientras que la previa de la final, en la que Palmeiras se consagró campeón de América, cerró el Top Five con 4,6.

Pasapalabra quedó por encima de PH, Podemos hablar

El resultado destacado de la noche fue el de Pasapalabra, que tuvo una doble emisión consecutiva. El ciclo de Iván de Pineda llegó a 6,8 puntos y ocupó el tercer lugar del podio, por encima de las propuestas de Andy Kusnetzoff, Juana Viale y Roberto Moldavsky.

Por su parte, PH, Podemos hablar marcó 6,5 puntos, una cifra similar a la de otros sábados. Entre sus invitados estuvieron el actor cordobés Daniel Aráoz, el meteorólogo Daniel Roggiano, la periodista Luciana Geuna, la bailarina y locutora Silvina Escudero y la ex Leona Agustina Albertario.

La emisión tuvo respuestas y confesiones extensas que, en algunos momentos, desviaron los temas de conversación. La cadencia de Aráoz fue uno de los elementos que marcó el desarrollo del programa.

Los números de El Trece y los demás canales

En El Trece, lo más visto fue La familia Ingalls, con 3,1 puntos, una décima por encima de Todo sigue igual, el ciclo de Roberto Moldavsky y Toto Kirzner. La noche de Mirtha, conducido por Juana Viale, promedió 2,2 puntos, seis décimas menos que la semana anterior. La mayoría de los programas del canal registró una baja en sus mediciones.

En América lideró Pasión de sábado, con 1,2 puntos; en El Nueve, Automas obtuvo 0,9. Cine Club encabezó la programación de Net con 0,5, mientras que Desde el palacio fue lo más visto de Canal 7, ex Televisión Pública, con 0,4. En Alpha TV, la ex señal Bravo, En el aire alcanzó el máximo del canal, con 0,2.

Telefe recuperó el primer lugar entre los canales

En la medición general por canal, Telefe volvió a la cima con 6,2 puntos, tras haber perdido el primer puesto la semana anterior. El Trece quedó segundo, con 2,9 puntos.

América conservó el tercer lugar con 0,9 punto, seguido por El Nueve, con 0,4. Luego se ubicaron Net, con 0,2; Canal 7, con 0,1; y Alpha, que cerró la tabla con 0.

Este domingo 29 de noviembre regresa MasterChef Celebrity con la gala de beneficios. Los mejores participantes de la semana cocinarán por una medalla dorada y otra plateada, y por la posibilidad de continuar en competencia.