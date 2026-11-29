Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 9:00 a. m. · 3 min de lectura

Amazon MGM Studios renovó la serie de Prime Video, cuya segunda temporada registró una caída del 60% en los minutos de visualización frente a la primera. El rodaje de los nuevos episodios comenzará en la primavera de 2027 en el Reino Unido.

El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder tendrá una cuarta temporada. Amazon MGM Studios confirmó la renovación de la serie de Prime Video el mismo día en que se estrenaron los dos últimos episodios de la tercera entrega.

La decisión se conoció pese a la pérdida de audiencia que registró la ficción desde su debut en 2022. La nueva temporada ya está en preproducción y comenzará a rodarse en la primavera de 2027 en los estudios Shepperton, en el Reino Unido.

Rodaje y continuidad de Los Anillos de Poder

Los productores J.D. Payne y Patrick McKay seguirán al frente del proyecto. Prime Video todavía no informó cuándo se estrenarán los próximos episodios ni confirmó quiénes integrarán el elenco.

La cuarta temporada retomará los acontecimientos de la tercera, que llegó a un punto decisivo de la historia de la Tierra Media: la forja del Anillo Único por parte de Sauron, interpretado por Charlie Vickers. Tras tres entregas centradas en el ascenso del villano y la creación de los anillos de poder, la trama avanzará hacia una etapa crucial de la Segunda Edad.

La caída de audiencia y las cifras de visualización

El informe anual de Luminate sobre el consumo de cine y televisión de 2024 indicó que la segunda temporada tuvo una baja del 60% en los minutos totales de visualización respecto de la primera. La consultora también había señalado que, durante sus primeros 11 días disponible, la segunda entrega acumuló un consumo un 70% inferior al de la temporada debut en el mismo período.

Según datos de Nielsen publicados por The Hollywood Reporter, la tercera temporada sumó 866 millones de minutos de visualización en Estados Unidos durante su primera semana. La cifra quedó un 15% por debajo de los 1.020 millones registrados por la segunda temporada en su semana de estreno. Pese a ese retroceso, la tercera entrega obtuvo mejores valoraciones de la crítica y presentó una historia más enfocada en la guerra contra Sauron.

La apuesta de Amazon por completar la historia

La continuidad se enmarca en una inversión de largo plazo. Amazon adquirió en 2017 los derechos televisivos del universo de Tolkien por alrededor de 250 millones de dólares. A esa suma se agregó el costo de producción: la primera temporada tuvo un presupuesto estimado en 465 millones de dólares, sin incluir otros gastos de desarrollo y promoción.

El proyecto fue concebido para contar una historia de aproximadamente 50 horas distribuidas en cinco temporadas. Por eso, cancelar la serie antes de completar ese recorrido dejaría inconclusa una apuesta narrativa y comercial desarrollada durante años. También trascendieron versiones sobre posibles penalizaciones contractuales si se interrumpía la producción, aunque Amazon no confirmó públicamente esas condiciones.

La plataforma aseguró que la tercera temporada consiguió 33 millones de espectadores en sus primeros 12 días y llegó al primer puesto de Prime Video en más de 100 países. Además, sostuvo que la serie acumula más de 200 millones de espectadores en todo el mundo y continúa entre los títulos que más suscripciones nuevas generan.

Para Amazon, completar el recorrido de Tolkien implica tanto intentar recuperar público como sostener una de las franquicias más costosas y reconocibles de su catálogo.