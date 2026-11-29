El actor será parte de la nueva versión de La Revista del Cervantes, que llegará a Mar del Plata a fines de diciembre. Para construir el personaje, usará una peluca original de Gasalla donada por su familia al teatro.

Mariano Magnifico interpretará a Antonio Gasalla en la nueva versión de La Revista del Cervantes, que se presentará desde fines de diciembre en el teatro Radio City de Mar del Plata. La puesta, protagonizada por Lizy Tagliani y José María Listorti, sumará al recordado humorista como personaje y tendrá humor, música y plumas sobre el escenario.

La propuesta llegó por teléfono y sorprendió al actor, de 33 años. “¿Gasalla? ¿Cómo? Si no está en esta obra…”, fue su primera reacción. La respuesta fue que la versión actualizada incorporaría al artista en la trama. Magnifico, Licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires y con estudios de Filosofía, también fue docente.

Mariano Magnifico y el homenaje a Antonio Gasalla

En la obra, Magnifico compondrá a Gasalla en sus monólogos y en escenas junto a Tato Bores, otra figura evocada por el espectáculo. También interpretará a una vedette inspirada en los personajes que popularizó el humorista. “Acá es presentada como una vedette que después de tantas operaciones que se hizo en el cuerpo se deterioró y está en silla de ruedas”, explicó el actor. “Tiene piernas muy largas, la cara toda intervenida, y la llevan y la traen. Y canta lo hermoso que es tener una vida natural, como tiene ella”, agregó.

Gasalla creó personajes que permanecen en la memoria popular, como Mamá Cora, Soledad Dolores Solari y la empleada pública. Sus frases también siguen vigentes, entre ellas “se van para atrás”. Para Magnifico, acercarse a ese universo implicó investigar sobre la vida y la trayectoria del artista, a quien conoció principalmente por su interpretación de Mamá Cora en el programa de Susana Giménez.

La Revista del Cervantes recupera la historia de la revista porteña

La puesta rinde homenaje a la revista porteña y reconstruye aspectos del género a partir de archivos y materiales de época. La investigación incluyó la recuperación de partituras y vestuario histórico de los depósitos del teatro. Los números musicales también son originales de revistas de aquellos años, con selección y arreglos de Gerardo Delgado. Algunos sketches pertenecen a espectáculos de 1904 y 1918.

La obra introduce a la comedia y la tragedia como personajes que expresan su rechazo ante una revista en el Teatro Nacional Cervantes. En la versión anterior, Tato Bores y Enrique Pinti les mostraban que la revista también podía ser teatro en serio y que “no hay peor pecado que aburrir al espectador”. En esta nueva puesta, esa tarea queda a cargo de Bores y Gasalla.

“Mucha gente accedió a ver teatro, viendo revistas”, sostuvo Magnifico al reivindicar un género que durante mucho tiempo fue considerado menor. “La revista, como género popular, acercaba a un público que, aunque sea a través del culo y la teta, iba al teatro”, señaló.

Una versión más breve, con música en vivo y versos

La nueva versión dura una hora y 20 minutos, frente a las dos horas y media de la anterior. Según Magnifico, el objetivo fue darle un giro más popular sin perder el espíritu teatral. Del elenco original permanecen dos artistas, que participan en sketches y en el coro. La puesta también cuenta con bailarines de Mar del Plata y una orquesta en vivo.

El actor destacó que la obra tiene un guion escrito en buena parte en verso, incluidos algunos parlamentos de la comedia, la tragedia, Tato Bores y Gasalla. “Lo cual es muy difícil, porque tenemos que acercarnos a la forma de hablar de ellos, pero en verso… No todo el tiempo, pero sí en algunos parlamentos”, explicó.

La peluca original de Gasalla estará en escena

La familia de Antonio Gasalla donó al Cervantes vestuario y pelucas del artista. Una de esas piezas será la que use Magnifico para interpretarlo. El actor encontró puntos en común entre sus historias: ambos nacieron en Ramos Mejía y estudiaron teatro en el Conservatorio Nacional. Magnifico también recordó que mantuvo en secreto sus primeros pasos en la comedia musical: “Durante el primer año que estudié comedia musical, no se lo conté a mis padres; recién se los dije cuando fue la muestra de fin de año”.