Por Hermes 29 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El cantante tenía 85 años y falleció rodeado de su familia, según confirmó su publicista. Fue una figura central de los Beach Boys y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Mike Love, cofundador y vocalista de los Beach Boys, murió este sábado a los 85 años. Su publicista, Katie Altman, confirmó el fallecimiento y señaló que el músico estaba rodeado de su familia.

En un comunicado, Altman expresó: "Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche (por este sábado), rodeado de su familia". También destacó su legado y el vínculo con el público.

"Mike, un ícono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y la inspiración que brindó a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans".

La salud de Mike Love y sus últimos conciertos

Las primeras informaciones sobre su muerte circularon alrededor de las 17, cuando se indicó que había sufrido una descompensación y que una ambulancia fue convocada de urgencia a su mansión de Malibú.

Love atravesaba problemas de salud, aunque no se había informado con precisión cuál era su diagnóstico. En agosto, su amigo John Stamos había dicho que el fundador de los Beach Boys enfrentaba "graves problemas de salud", sin brindar más detalles.

Las dudas sobre su estado crecieron después de que la banda suspendiera varias presentaciones. Entre ellas, canceló tres conciertos previstos en julio en el Hollywood Bowl, como parte del espectáculo anual de fuegos artificiales del recinto. Semanas más tarde, también se suspendieron otras fechas de la gira para que, según se informó, "Love se recuperara".

El cantante volvió a los escenarios para ofrecer dos shows en Nashville. Su última presentación junto a los Beach Boys fue el 10 de octubre, en el Ryman Auditorium. Desde entonces se supo poco de él y, en ese momento, allegados consideraron que podía tratarse de su último recital con el grupo.

Las últimas palabras públicas del cantante

Después de ese concierto, Love escribió en un correo electrónico: "Estar en el escenario el fin de semana pasado me llenó de energía y me dio un impulso increíble. Estoy dedicando toda mi energía a la rehabilitación para poder volver a la música y a los mejores fans del mundo". Esas fueron sus últimas declaraciones públicas.

Personas cercanas al músico afirmaron que estaba profundamente comprometido con las giras y que prefería morir en la ruta antes que retirarse de los escenarios.

Mike Love y el legado de los Beach Boys

Love fue una de las figuras centrales en la creación de los Beach Boys, grupo que fundó en 1961 junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson. Su trabajo como cantante y letrista contribuyó a definir la identidad de una banda que influyó en generaciones de artistas estadounidenses.

Junto a Brian Wilson, participó en la creación de numerosos éxitos, entre ellos "Fun, Fun, Fun" y "California Girls". Las canciones retrataron la cultura juvenil del sur de California, con referencias al surf, las playas y los romances de verano.

La vida personal de Love también estuvo marcada por sus vínculos con figuras de la música y sus viajes a la India, a los que se acercó a través de la meditación. Algunas de esas experiencias quedaron reflejadas en el álbum Friends.

Su ingreso al Salón de la Fama y otros proyectos

En 1988, los Beach Boys fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La ceremonia quedó atravesada por la polémica luego de que Love pronunciara un duro discurso contra Paul McCartney, Mick Jagger y otras estrellas de la época. En junio del año pasado, además, ingresó al Salón de la Fama de los Compositores.

Fuera de los Beach Boys, Love impulsó distintos proyectos. En 1976 fundó Love Songs Records junto a Ron Altbach y al saxofonista de jazz Charles Lloyd, con el objetivo de publicar sus trabajos como solista.

También lideró la banda Celebration, cuyo sencillo "Almost Summer", compuesto junto a Brian Wilson y Al Jardine, llegó al Top 30 del Billboard Hot 100.