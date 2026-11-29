Una auditoría confirmó que el BCRA envió 1.000 barras de oro a Londres en 2024 y señaló que no pudo verificar si fueron usadas como garantía. Rolando Graña cuestionó la falta de documentación y recordó las respuestas de Luis Caputo sobre el destino de los lingotes.

Rolando Graña cuestionó al gobierno de Javier Milei por la falta de precisiones sobre el destino de las reservas de oro del Banco Central. Durante su editorial en Radio Del Plata, el periodista retomó un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que confirmó el envío de 1.000 barras a Londres entre junio y agosto de 2024.

Según el relevamiento, los traslados se realizaron en cuatro envíos de 250 barras al Banco de Inglaterra, que actuó como custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS). Además, 115 lingotes fueron refundidos para adecuarlos a los estándares internacionales de calidad.

Qué informó la AGN sobre el oro del Banco Central

La auditoría indicó que, tras esas operaciones, el BCRA dejó de tener barras físicas individualizadas bajo su custodia y pasó a contar con un derecho sobre una determinada cantidad de oro en una cuenta no asignada del BIS. Aunque el organismo tiene sede en Basilea, Suiza, las barras fueron recibidas inicialmente en Londres.

Uno de los puntos que generó dudas fue la falta de documentación para establecer con precisión las condiciones de las operaciones posteriores. La AGN señaló que el Banco Central negó haber realizado determinadas colocaciones, pero sus registros contables y los extractos del BIS reflejaron movimientos por 96.000 onzas troy durante 2024.

Las dudas sobre el oro como posible garantía

Graña puso el foco en la posibilidad de que los lingotes se hayan utilizado como respaldo de alguna operación. “¿Dónde está el oro de las reservas de los argentinos?”, preguntó, y luego planteó: “¿No se habrá llevado esas mil barras de oro como garantía de algo?”

El periodista agregó: “Es lo que no terminan de explicar, porque no muestran los contratos ni muestran específicamente si se hizo con ese fin”. En la misma línea, la AGN advirtió que no pudo verificar si el oro fue usado como garantía, cuáles fueron las condiciones acordadas ni si existía la posibilidad de una eventual entrega física. También cuestionó que el BCRA no hubiera aportado documentación considerada indispensable para esclarecer las operaciones.

Qué dijo Luis Caputo sobre el destino de los lingotes

Durante su editorial, Graña recordó una entrevista radial en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, fue consultado sobre la ubicación del oro. En esa oportunidad, el funcionario dijo que estaba en Suiza, en una cuenta del BIS, aunque luego admitió que podía encontrarse en Londres o en otro lugar.

“¿Dónde está hoy el oro de los argentinos?” “El oro está, digamos, en Suiza, ¿sí? En la cuenta del BIS. El Banco Central es lo mismo. El oro lo llevó a Basilea. Después, Basilea, lo que hace con el oro, no sé, por ahí lo tiene depositado en Londres, por ahí lo tiene depositado en otro lado. A efectos del Banco Central es eso”

Graña también recordó que, cuando insistieron con la consulta, Caputo respondió: “No me quemés, por favor”. Sobre la posibilidad de que los lingotes regresen al país, el periodista expresó: “Yo si le firmo, le apuesto doble contra sencillo: nunca más el oro que se fue vuelve a la Argentina”. El informe de la AGN dejó abiertas preguntas sobre el manejo de uno de los activos estratégicos de las reservas nacionales.