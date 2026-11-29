Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 2 min de lectura

El actor fue intervenido en el Hospital Italiano por dolores vinculados con las secuelas de un accidente doméstico de 2022. Araceli González aseguró que la operación salió bien y llevó tranquilidad sobre su estado.

Fabián Mazzei fue operado de urgencia el viernes 27 de noviembre en el Hospital Italiano, luego de que se agravaran los dolores en la espalda que padecía. La intervención estuvo relacionada con las secuelas de un accidente doméstico que sufrió en 2022.

La información fue difundida por el panelista Pepe Ochoa, quien explicó que el actor ya había sido intervenido anteriormente y que, con el tiempo, volvió a sentir fuertes molestias. Araceli González habló sobre su estado de salud y llevó tranquilidad.

Qué se sabe de la operación de Fabián Mazzei

Según lo informado, el dolor de espalda se intensificó y los médicos resolvieron que era necesario realizar una nueva cirugía. “En su momento fue intervenido, pero tiempo después le empezó a doler mucho la espalda, por lo que tuvo que ser operado hoy de urgencia”, explicó Ochoa.

González reconoció que Mazzei venía atravesando fuertes dolores, aunque aclaró que no se trataba de una situación grave. Además, señaló que la operación salió bien.

El accidente doméstico que sufrió en 2022

El episodio que dejó secuelas en la salud del actor ocurrió cuando subió al techo de su casa para rescatar a su gata. Después de ponerla a salvo, comenzó a juntar las hojas acumuladas, pero una bolsa se le enganchó en un pie y cayó desde una altura de unos tres metros.

Durante la caída, Mazzei logró girar el cuerpo para evitar aterrizar de espalda, pero se fracturó el hueso del talón. La lesión lo obligó a usar una silla de ruedas y, más adelante, una bota ortopédica durante la recuperación.

La recuperación de Fabián Mazzei

El accidente lo mantuvo durante meses alejado de su rutina. Cuatro años después, las secuelas volvieron a afectar su salud y derivaron en esta nueva intervención. El actor continúa ahora con los cuidados correspondientes para avanzar en su recuperación.

La caída se produjo cuando Mazzei intentaba rescatar a su mascota y terminó con una fractura que requirió un largo proceso de rehabilitación. Tras la operación y el mensaje tranquilizador de Araceli González, el foco está puesto en la evolución del actor.