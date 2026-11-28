El guitarrista y fundador de The Killers fue operado de urgencia tras sufrir un coágulo cerebral. Los médicos le dieron un 40 por ciento de posibilidades de sobrevivir, pero aseguró que ya puede tocar la guitarra como antes.

Dave Keuning, guitarrista y fundador de The Killers, contó que sufrió un grave derrame cerebral hace dos semanas y que estuvo al borde de la muerte. El músico, de 50 años, debió ser operado de urgencia después de que un coágulo interrumpiera el flujo sanguíneo en una zona de su cerebro.

En una publicación de Instagram por el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, Keuning explicó que el episodio afectó el lado derecho del cerebro y que, cuando llegó al hospital, había perdido la visión de un ojo y la movilidad del lado izquierdo del cuerpo.

La cirugía de urgencia y el pronóstico de los médicos

El guitarrista relató que su esposa, Emilie, advirtió la gravedad de la situación y consiguió que recibiera atención médica rápidamente. “Hace dos semanas tuve un derrame cerebral grave y, gracias a que mi esposa actuó rápido, fui directamente al hospital y pasé a cirugía”, escribió en un mensaje acompañado por una foto junto a ella y su hija.

Según contó, los médicos estimaron que tenía apenas un 40 por ciento de posibilidades de sobrevivir. También le advirtieron que, incluso si superaba la operación, podía quedar con discapacidades permanentes.

Dave Keuning aseguró que puede volver a tocar la guitarra

La evolución del músico fue más favorable de lo previsto. “Por algún milagro estoy bien”, expresó. También afirmó: “Puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé cuando desperté de la cirugía”.

Keuning agradeció especialmente a Emilie por haber actuado con rapidez, y reconoció el acompañamiento de sus hijos y de sus compañeros de banda Brandon Flowers, Ronnie Vannucci Jr. y Mark Stoermer.

El futuro de The Killers y sus conciertos en Sudamérica

La emergencia ocurrió apenas tres meses después del nacimiento de Odette, la hija que tuvo con Emilie. El músico también es padre de Kyler, de 21 años. Por ahora, no informó cuánto durará su rehabilitación ni qué indicaciones médicas deberá seguir.

Tampoco precisó cuándo podría regresar a los escenarios o si tendrá que modificar su actividad durante los próximos meses. The Killers tiene previsto volver a Sudamérica en marzo de 2027, con actuaciones en Chile y Brasil, además de su participación en el Lollapalooza Argentina 2027, programado del 12 al 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro. No se confirmó si Keuning formará parte de esos conciertos.

Mientras tanto, la banda trabaja en su próximo álbum de estudio. Brandon Flowers señaló que el disco podría salir a fines de 2027, aunque lo más probable es que su publicación se concrete a principios de 2028.