Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 8:00 p. m. · 1 min de lectura

El presidente de APTRA sufrió un pico de presión cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Miami. La internación en la clínica La Trinidad obligó a suspender su participación en la ceremonia.

Preocupación por la salud de Luis Ventura: fue internado y no viajará a los Martín Fierro Latino

El presidente de APTRA sufrió un pico de presión cuando se dirigía al aeropuerto de Ezeiza para viajar a Miami. Debió ser internado en la clínica La Trinidad y suspendió su participación en la ceremonia de premiación.

El periodista y conductor Luis Ventura debió ser hospitalizado durante la noche del viernes, luego de sufrir una descompensación mientras se trasladaba hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza.

El titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) tenía previsto viajar a Estados Unidos para participar de una nueva edición de los premios Martín Fierro Latino, que se desarrollará en Miami.

Según informó Infobae, Ventura sufrió un pico de presión arterial que obligó a suspender su viaje y motivó su internación en la clínica La Trinidad.

La noticia generó preocupación entre sus colegas y las figuras del espectáculo argentino, debido a su ausencia en una de las ceremonias más importantes organizadas por APTRA.

Por el momento, no pude acceder a la información completa sobre su evolución clínica.