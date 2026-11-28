Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 9:37 a. m. · 1 min de lectura

Ángel de Brito adelantó que Pablo Giralt y Sebastián Presta serían los próximos participantes en dejar el certamen. También señaló que Elizabeth Vernaci podría llegar a las instancias finales.

Ángel de Brito anticipó que el relator deportivo Pablo Giralt y el humorista Sebastián Presta serían los próximos eliminados de MasterChef Celebrity, el reality de Telefe conducido por Wanda Nara. Además, sostuvo que Elizabeth Vernaci podría mantenerse en carrera hasta las instancias finales.

El conductor dio esa información durante una emisión de su ciclo en Bondi Live, donde habló sobre el futuro de los participantes. Al referirse a la posible salida de Giralt, afirmó: “Va a llorar”.

La posible llegada de Vernaci a la final

De Brito también se refirió al desempeño de Elizabeth “La Negra” Vernaci y anticipó que la conductora radial seguiría en competencia hasta las últimas etapas. Sus dichos alimentaron las especulaciones sobre una posible llegada de Vernaci a la final.

Las declaraciones cobraron relevancia luego de que el periodista anticipara la eliminación de Luciana Geuna, quien dejó el certamen tras enfrentarse a Julieta Poggio.

La próxima gala de eliminación

Según el material difundido, todavía quedan 17 participantes en carrera y la próxima gala de eliminación está prevista para el martes 1 de diciembre.

Telefe no confirmó oficialmente las posibles salidas de Giralt y Presta. Las próximas emisiones permitirán comprobar si el pronóstico de De Brito coincide con las decisiones del jurado.