Francisco Leiva presenta en El Galpón de Guevara una obra con 16 intérpretes que cruza tango, teatro, danza y música en vivo. La historia recorre tres generaciones de una familia entre 1952 y la actualidad.

El director y creador Francisco Leiva llega a Buenos Aires con Hôtel Buenos Aires, una puesta de gran escala que reúne a 16 intérpretes entre actores, bailarines, acróbatas y músicos en vivo. La obra se presenta en El Galpón de Guevara y propone un cruce entre tango, teatro, danza y memoria.

La trayectoria de Leiva comenzó en los años noventa, cuando llegó desde Mendoza y compartió una casa en San Telmo con dos bailarines. Formado como becario en el Teatro San Martín, también estudió actuación y dirección con Ricardo Bartís en el viejo Sportivo Teatral. El tango apareció primero como parte de la convivencia y, con el tiempo, se transformó en un territorio de experimentación.

Ya radicado en Francia, profundizó su búsqueda artística con Carolyn Carlson y Lisa Nelson, y creó compañías, escuelas y festivales. Luego de presentar sus trabajos en escenarios europeos, entre ellos la Ópera de Massy, regresa con una propuesta que se aparta de las convenciones narrativas y escénicas del género.

Una nueva mirada sobre el tango y sus relatos

Leiva sostiene que muchas obras repetían las mismas figuras tradicionales y que era necesario ampliar el campo creativo. “El tango se contaba a sí mismo: el malevo, la prostituta, los conventillos. Está bien que eso exista para preservar la base, pero faltaba un espacio creativo donde flexibilizar esa materia”, expresó.

La búsqueda, explicó, consiste en combinar el tango con otras disciplinas para construir un discurso propio, conectado con la experiencia argentina. “Había que buscar algo discursivo potente desde la esencia: qué significa el tango para un argentino, que puede ir desde el olor a café sobre la calle San Juan hasta nuestro propio caos”, señaló.

Hôtel Buenos Aires cuenta la historia de tres generaciones de una familia entre 1952 y la actualidad. Aunque parte de un libro escrito por Leiva, la versión teatral abandona el desarrollo lineal y adopta los saltos y quiebres propios de la memoria.

Una historia familiar atravesada por la memoria

El recorrido comienza en 1952, cuando, según el director, las experiencias colectivas se vivían con mayor libertad. Hacia 1968 ese contexto comienza a desdibujarse y en 1978 se produce una ruptura. Desde allí, la obra aborda la necesidad de recuperar la expresión y de preguntarse cómo evitar que los dolores de los antepasados se repitan. El exilio voluntario también modifica la forma de recordar.

El hotel que da nombre a la obra cambia junto con las generaciones y las épocas: pasa de ser un establecimiento de lujo a cerrar y convertirse en una pensión. Para Leiva, esa transformación del espacio refleja tanto el clima de cada momento como su impacto en los personajes.

La puesta mantiene un elenco amplio en un contexto en el que muchas producciones reducen su cantidad de intérpretes por razones presupuestarias. “Cuando todos te dicen que hagas obras de dos o tres personas, decidí ir a fondo con dieciséis intérpretes”, afirmó. El proyecto, contó, nació con la lectura de los textos junto a un solo músico, pero la historia terminó por pedir una presencia colectiva mayor.

El Galpón de Guevara y una puesta de cercanía

La elección de El Galpón de Guevara, en el circuito independiente, responde a la cercanía entre el escenario y el público. Esa proximidad, explicó Leiva, potencia la presencia de los cuerpos, los músicos en escena y los climas de la obra, que recorren sonidos tradicionales, electrónicos y oscuros.

El director también revisita su vínculo con el tango, que en sus comienzos parecía una tradición de la que buscaba alejarse. “Con los años entendí que era mi forma de acercarme”, dijo. Hoy lo entiende como una materia viva que dialoga con la palabra y el teatro, sin quedar reducida a un cuadro de variedades.

Hôtel Buenos Aires se presenta los días 7, 8, 9, 10 y 11 de diciembre a las 20. El 11 de diciembre también habrá una función a las 22. Las funciones serán en El Galpón de Guevara, Guevara 326.