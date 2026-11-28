Por Hermes 28 de noviembre de 2026 a las 3:00 a. m. · 1 min de lectura

El periodista quedó bajo observación en el Sanatorio de la Trinidad luego de sufrir un pico de presión cuando se dirigía al Aeropuerto de Ezeiza. Tenía previsto viajar a Miami para los Martín Fierro Latino 2026.

Luis Ventura fue internado de urgencia este viernes por la noche en el Sanatorio de la Trinidad, donde permanece bajo observación médica. El periodista se descompensó cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Ventura tenía previsto viajar a Miami para asistir a la entrega de los premios Martín Fierro Latino 2026, que se realizará este domingo. Según informó el panelista Nicolás Peralta, el periodista sufrió un pico de presión y será sometido a distintos estudios.

El estado de salud de Luis Ventura

“Le dio un pico de presión. Viene de un cuadro de estrés muy grande y volvió muy mal del Uruguay donde fueron los Martín Fierro la semana pasada. Desde ahí en adelante se le sumaron varios frentes; está muy cansado”, señaló Peralta.

El panelista agregó que Ventura estaba camino al aeropuerto cuando se descompuso y que, por el momento, estaría incomunicado mientras le realizan “una batería de estudios”.

La descompensación ocurrió antes del viaje a Miami

Alicia Pedrilli, productora cercana al periodista, relató que Ventura se levantó sintiéndose mal y que durante el día estuvo pendiente de su estado. También explicó que había realizado una grabación de Secretos Verdaderos antes de emprender el viaje.

“Se levantó medio raro, medio mal. Hizo una primera grabación de Secretos Verdaderos y a lo largo del día ella lo fue chequeando porque Luis no se sentía bien. A las 18, cuando emprende su viaje para irse a Miami, es cuando se descompensa. Estaba con Daniel Gómez Rinaldi, que lo traslada a La Trinidad”.

Por su parte, Pepe Ochoa indicó que Ventura estaba muy estresado durante la grabación y agregó: “En el momento que pararon la grabación, estaba muy estresado. Llegó un momento en que no estaba muy consciente del tiempo y el espacio”.