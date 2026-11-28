El encuentro presentó la cartelera teatral de la temporada 2027 en La Feliz, con figuras, musicales, comedias y propuestas de suspenso. Más de 100 espectáculos llegarán a las salas marplatenses.

El Hipódromo de Palermo fue sede este viernes 27 de noviembre de una nueva edición de Mar del Plata Levanta el Telón, el encuentro que anticipa la cartelera teatral de verano en La Feliz. La programación incluirá más de 100 espectáculos en distintas salas de la ciudad.

Artistas, productores y referentes del espectáculo participaron de la jornada para presentar las obras que llegarán a espacios como los teatros Lido, Bristol, Radio City y América, entre otros. La actividad fue organizada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC).

Las figuras y obras de la temporada teatral 2027

El encuentro comenzó a las 16 y estuvo encabezado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli; el productor Carlos Rottemberg y autoridades del EMTURyC. Entre los primeros artistas que posaron ante la gráfica del evento estuvo Diego Reinhold, quien debutará el 1 de enero de 2027 en el Teatro Neptuno con La función que sale mal.

La obra tendrá un elenco integrado por Héctor Díaz, Fredy Villarreal, Dan Breitman, Sofía González Gil, Gonzalo Suárez, Maida Andrenacci y Fede Ottone. También participaron Juli Castro y César Banana Pueyrredón, en representación de La Llamada, musical creado por Javier Calvo y Javier Ambrossi que se estrenará el 2 de enero de 2027 en el Teatro Mar del Plata. La propuesta contará con Momi Giardina, Flor Jazmín Peña y Leticia Siciliani.

Musicales, comedias y espectáculos en Mar del Plata

Flavio Mendoza presentó 7 Auras, espectáculo que definió como su último gran show al frente de una producción. La propuesta tuvo una primera presentación el lunes 16 de noviembre en el Centro Audiovisual Inmersivo (CAI), en Colegiales, y tendrá su estreno oficial el 25 de diciembre de 2026 en el microestadio cubierto Arena Mar del Plata.

Fernando Dente dirigirá el musical Hairspray, con Damián Betular como Edna Turnblad. El elenco también estará integrado por Alejandra Radano, Sofía Morandi y Belén Bilbao, quien interpretará a Tracy Turnblad, junto con un amplio equipo artístico. La obra llegará al Teatro Tronador BNA a partir del 6 de enero, con funciones de preestreno el 12 y 13 de diciembre de 2026.

Natalie Pérez anunció la llegada de Las cosas maravillosas, un unipersonal dirigido por Mey Scápola que se presentará en el Teatro Bristol el 4 de enero de 2027. Por su parte, Felipe Colombo y Juli Savioli representaron la comedia romántica Regla de tres simple, cuyo estreno en el Teatro Lido está previsto para el 6 de enero de 2027.

Suspenso, tango y comedia en la cartelera marplatense

Juan Gil Navarro participó de la presentación de Misery, adaptación de la novela de Stephen King que comparte con Julia Calvo. La obra, de suspenso y terror psicológico, llegará al Teatro América el 8 de enero de 2027.

También se presentó Atame a la estufa, comedia de Raffy Shart producida por Aldo Funes y dirigida por Natacha Córdoba. Sus protagonistas, Christian Sancho, Celeste Muriega y Gladys Florimonte, anticiparon el estreno previsto para el 2 de enero de 2027 en el Teatro Santa Fe. En tanto, Anita Martínez, Marisol Otero, Andrea Ghidone y Vane Butera encabezarán Ellas son tango del 6 al 17 de enero de 2027 en el Teatro Auditorium.

La programación también incluirá Magnolias de Acero, dirigida por Marcelo Cosentino y prevista para la temporada de verano 2027 en el renovado Nuevo Teatro Enrique Carreras. Agustina Benavides, Esther Goris, Graciela Stefani y Patricia Viggiano forman parte del elenco. Además, Rodrigo Vagoneta llevará su espectáculo de humor interactivo Chistes Ya! al Teatro San Martín.

Más espectáculos y fotos oficiales en el Hipódromo

Durante la jornada también se mencionó una propuesta protagonizada por Adrián Suar, Carla Peterson, Fernán Mirás y Lorena Vega, que llegará al Teatro Mar del Plata durante la última semana de febrero y la primera de marzo de 2027. No se informó el título de la obra.

Otra producción, con Lizy Tagliani, José María Listorti y Mariano Magnífico en el elenco, se presentará en el Teatro Radio City entre el 25 de diciembre de 2026 y el 28 de febrero de 2027. También fueron mencionadas una propuesta protagonizada por Soledad Villamil, Florencia Peña y Pilar Gamboa, sin que se detallaran su título, fechas o sala.

Tras conversar con los periodistas y adelantar detalles de sus proyectos, los artistas se trasladaron al acceso principal de la Tribuna Oficial del Hipódromo de Palermo. Allí se ubicaron en las escaleras para realizar las fotografías oficiales de Mar del Plata Levanta el Telón.