El cantante contó que quiere formar una familia y dijo que planea tener tres hijos. Aclaró que le gustaría que el primero fuera varón, aunque por ahora se trata de un proyecto y no de un embarazo confirmado.

Tiago PZK sorprendió al hablar de sus planes familiares con La Joaqui. En una entrevista con Gabino Silva, el músico afirmó que quiere ser padre y puso una fecha en el horizonte: 2027.

El cantante también repasó cómo conoció a su pareja y contó qué es lo que más lo enamora de ella. La relación se hizo pública en septiembre, luego de que La Joaqui se separara en julio de Luck Ra, con quien había estado durante dos años. En aquel momento, la pareja recibió críticas; actualmente, ambos comparten imágenes juntos y muestran sus viajes en redes sociales.

Tiago PZK contó cuándo quiere tener su primer hijo

Durante la charla, Tiago expresó que desea tener tres hijos y que ya piensa en el momento para convertirse en padre. “Quiero tener tres hijos. El año que viene voy a tener mi primer hijo, ya lo decidí, lo tengo en la mente”, aseguró.

De acuerdo con esa declaración, el artista proyecta tener su primer hijo en 2027. Sin embargo, por ahora se trata de un plan personal: no hay un embarazo confirmado.

Por qué le gustaría que el primer hijo fuera varón

El músico también habló sobre una preferencia respecto de su primer hijo y mencionó a las dos hijas que La Joaqui tiene de una relación anterior. “Me gustaría que sea varón, pasa que mi señora ya tiene dos nenas. También ella quiere tener un nene varón”, explicó.

Según relató, la posibilidad de ampliar la familia ya fue conversada en pareja y ambos comparten ese deseo. Desde que confirmaron su relación, Tiago y La Joaqui se mostraron juntos en redes, compartieron una cena familiar y un viaje a Colombia, y celebraron una fiesta sorpresa de cumpleaños.

La pareja y sus planes de familia

La pareja también vivió un susto en la ruta durante una escapada por la Patagonia. Ahora, con una agenda de shows y lanzamientos por delante, el cantante anticipó que 2027 podría marcar un cambio en su vida personal.

Por el momento, Tiago no dio detalles sobre un nombre y presentó la paternidad como un proyecto a futuro. Su declaración puso sobre la mesa el deseo de tener tres hijos y la posibilidad de que el primero llegue el año próximo.