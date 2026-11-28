La panelista repasó casi 20 años de relación con Luciano Giugno, recordó las dificultades que atravesaron y contó cómo entiende la fidelidad, los celos y los acuerdos de pareja.

Mimi Alvarado habló sobre su extensa relación con Luciano Giugno, conocido como El Tirri, y compartió detalles de la intimidad de la pareja. Durante una entrevista con el periodista Rulo Schijman, recordó etapas difíciles y explicó su mirada sobre la fidelidad y los acuerdos que construyeron juntos.

Cómo comenzó la relación entre Mimi Alvarado y El Tirri

La historia de la pareja empezó poco después de la llegada de Alvarado a la Argentina, en 2005. Ella tenía 19 años y había viajado desde República Dominicana para visitar a su hermana, Natasha Nina, maquilladora y psicóloga clínica. Estudiaba periodismo y su padre imaginaba para ella un futuro en una cadena internacional como CNN, pero decidió quedarse en el país.

Una amiga en común los presentó en un boliche y, desde entonces, atravesaron distintas etapas. Alvarado recordó especialmente el período en que acompañó a su pareja durante sus problemas con el alcohol: "Yo lo padecí durante 10 años, acompañándolo", contó.

También señaló que era muy joven cuando asumió ese compromiso: "Yo era una niña y me cargué esa mochila porque quise, no porque tuviera que hacerlo".

Qué dijo Mimi Alvarado sobre la infidelidad y los acuerdos de pareja

Al hablar de fidelidad, Alvarado distinguió entre las sospechas y los hechos. Aseguró que nunca se enteró de que El Tirri le hubiera sido infiel, aunque reconoció que con el paso de los años hubo comentarios y situaciones que le generaron dudas.

La panelista también mencionó actitudes de su pareja que no le gustaron, pero aclaró que quedaron atrás. "No hablo de cuernos sino 'perro que ladra y no muerde'", expresó al referirse a esas situaciones.

Además, planteó que tiene una mirada particular sobre los vínculos y que no se considera ajena a las posibilidades que pueden aparecer fuera de una relación. De todos modos, diferenció esas actitudes de concretar una infidelidad.

Los celos de El Tirri y la advertencia de Mimi Alvarado

Consultada sobre los celos, Alvarado dijo que Luciano tiene algunas actitudes, aunque no suele expresarlas demasiado. También contó que él atravesó un problema de salud que requirió dos meses de internación y numerosos estudios médicos. Según relató, esa experiencia cambió su relación con los profesionales de la salud, a quienes antes evitaba.

En la charla también hizo referencia a los riesgos de mantener relaciones sexuales sin cuidados y a la posibilidad de contraer enfermedades de transmisión sexual, un tema que forma parte de las conversaciones de la pareja.

La frase de Mimi Alvarado sobre casi 20 años juntos

Pese a las dificultades que atravesaron, Alvarado se mostró segura del vínculo. Al referirse a la posibilidad de que su pareja se interese por otra mujer, afirmó: "Si no soy yo, no es nadie. No tiene ojos para otra mujer, eso te lo firmo".

La panelista también sostuvo que el sentimiento es mutuo y que entre ambos persiste una conexión especial: "Yo no sé qué le pasó conmigo, pero a mí también me pasó con él".