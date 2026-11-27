Matías Russo afirmó que el empleado sigue trabajando y sostuvo que actuó como lo habría hecho cualquier persona en su lugar. Además, contó que la cuenta del emprendimiento pasó de poco más de 200 seguidores a superar los 200.000.

La polémica entre Robertito Funes Ugarte y Joaquín, empleado del emprendimiento Crostita, sumó la palabra de su dueño. Matías Russo respaldó al trabajador por su reacción durante un móvil en el Fugazzeta Fest y aclaró que no fue despedido ni renunció.

El empresario también explicó que hubo un malentendido en la comunicación con el equipo y se refirió al impacto que el episodio tuvo en las redes sociales. Durante la charla, incluso planteó la posibilidad de sumar a la carta un sándwich llamado Robertito.

Qué dijo el dueño de Crostita sobre Joaquín

Russo contó que se enteró de lo ocurrido cuando regresaba de un viaje a Colombia. Al revisar el teléfono, encontró mensajes y publicaciones sobre el cruce, y se comunicó para conocer los detalles. Según relató, Joaquín estaba trabajando en el puesto cuando Funes Ugarte se acercó para pedirle una nota.

"Joaco actuó como pudo, hizo lo que cualquiera hubiera hecho, lo que yo también hubiera hecho. Él estaba laburando".

El dueño de Crostita calificó como "muy desatinada" la reacción del periodista y dijo que el empleado hizo lo que esperaba de él: continuar con sus tareas. También lamentó no haber estado presente para acompañarlo.

La situación laboral del empleado de Crostita

Después del episodio, Joaquín había cuestionado públicamente la respuesta del emprendimiento. Contó que una persona encargada les había transmitido que la empresa estaba molesta porque no le habían dado una entrevista al cronista.

Russo explicó que llamó al encargado para preguntar qué había pasado y describió la situación como "un teléfono descompuesto". Aseguró que habló con Joaquín y que una familiar y socia del proyecto también conversó con él durante el evento.

Sobre las versiones de una desvinculación, el empresario fue categórico: "No solamente no lo echamos, no renunció, sigue trabajando". Luego confirmó que ambos mantienen un vínculo laboral.

El crecimiento de Crostita en redes y el sándwich Robertito

Russo señaló que Crostita es un emprendimiento familiar y que el aumento repentino de seguidores los tomó por sorpresa. De acuerdo con su relato, la cuenta pasó de tener poco más de 200 seguidores a superar los 200.000 después de la polémica.

Sin embargo, aclaró que la repercusión digital todavía no se tradujo en un aumento de las ventas: "Los seguidores que hoy tenemos en las redes sociales no se traducen en ventas. Yo hoy estoy vendiendo lo mismo que vendía hace una semana".

Consultado sobre si Funes Ugarte se había comunicado con él o con el emprendimiento, Russo respondió que no. De todos modos, reconoció que el periodista hizo un descargo en su programa y que también le pidió disculpas públicamente a Joaquín.

Durante la conversación, el empresario propuso incorporar a la carta un sándwich con el nombre de Robertito, preparado con pastrón, queso y otros ingredientes. La conductora celebró la idea y sugirió invitar al periodista a probarlo.