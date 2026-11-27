Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 3:30 p. m. · 1 min de lectura

La ministra rechazó que la secretaria general de la Presidencia le haya pedido desistir de una eventual candidatura. También cuestionó la velocidad con la que las interpretaciones políticas se alejan de sus declaraciones.

La ministra Patricia Bullrich negó que Karina Milei le haya pedido abandonar una eventual candidatura presidencial para 2027. Consultada directamente sobre esa versión durante una entrevista radial con Eduardo Feinmann, respondió: "Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí".

Con esa frase, la funcionaria buscó restarle entidad a las especulaciones sobre el escenario electoral y explicó cómo observa la circulación de interpretaciones políticas a partir de declaraciones públicas.

Bullrich cuestionó la velocidad de las interpretaciones políticas

"Es una cosa que es como una discusión, yo me río, porque descubrí una cosa en este tiempo, que las palabras y los análisis van tomando autonomía y distancia de lo que uno dijo", señaló.

En esa línea, comparó el ritmo de los análisis políticos con la velocidad de las redes sociales. "Entonces yo digo A y de golpe veo que hay un análisis que está por la Z. Entonces me río, porque digo cómo es la evolución, así es como Twitter es rapidísimo. Bueno, hoy la construcción del análisis y de la palabra tiene una velocidad enorme", agregó.

La postura de Patricia Bullrich sobre el verticalismo

Además de desmentir el presunto pedido vinculado con las elecciones de 2027, Bullrich se refirió al funcionamiento interno del oficialismo y definió su perfil dentro del Gobierno.

"Quizás acá se pensó: 'Esto es muy vertical y Patricia no es vertical'. Yo no soy vertical, nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada", enfatizó durante el intercambio radial.

Por último, la ministra resumió cómo entiende su participación en el proceso político: "A mí me gusta ser parte, ser socia de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar".