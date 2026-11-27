María Susini desmintió las versiones sobre un supuesto conflicto familiar con Facundo Arana por la vida sentimental de su hija India. La modelo aseguró que la joven no mantuvo una relación con un hombre de 40 años y sostuvo que tampoco hubo una pelea con el actor por ese motivo.
“India nunca salió con un hombre de 40 años, ni con su profesor ni nada. Es una chica de 18 años que no se merece este tipo de mentiras”, afirmó Susini.
Qué dijo María Susini sobre Facundo Arana
Al referirse al supuesto enfrentamiento con su expareja, la modelo negó tanto el vínculo atribuido a su hija como la discusión que, según las versiones, habría generado. “¿Si nos peleamos con Facu por el novio de India? Ese novio nunca existió. Esa pelea, por ende, tampoco existió”, sostuvo.
Susini también rechazó que le hubiera prohibido a Arana ingresar a un barrio privado de Pilar. “No vivimos en Pilar y jamás hice algo como prohibirle la entrada a Facu”, expresó.
La modelo señaló que mantiene el diálogo con el actor, padre de sus tres hijos. “En todo caso, cuando pasa algo, hablo con Facu, no tenemos por qué pelearnos por algo así”.
María Susini habló de su presente sentimental
Susini también se refirió a las versiones sobre un posible intento de reconciliación con Arana. Dijo que hoy está enfocada en su familia y en el trabajo, y que no tiene interés en comenzar una nueva relación.
“No tengo ningún interés de conocer a alguien”, aseguró. Y agregó: “Estoy ocupándome de mi familia, empezando a trabajar de vuelta, cada vez más fuerte. No estoy con ganas de nada, ni de salir a tomar un café con alguien. Con amigas sí, por trabajo también. Conocer a alguien, no”.