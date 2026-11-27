Los actores interpretan a militantes de posiciones enfrentadas en la ficción protagonizada por Rodrigo de la Serna. La serie de Pablo Trapero alcanzó gran repercusión y reabrió el debate sobre la violencia política de los años setenta.

Fiorella Bottaioli y Matías Recalt se destacan en Gordon, la serie de Netflix dirigida por Pablo Trapero y protagonizada por Rodrigo de la Serna. Sus personajes ocupan espacios políticos opuestos: ella interpreta a una guerrillera de izquierda y él a un militante de la derecha peronista.

La ficción, que ganó popularidad y recibió elogios, también abrió conversaciones sobre la violencia política en la Argentina de la década del setenta. En ese contexto, ambos actores construyeron interpretaciones que se cruzan con la transformación de Aníbal Gordon, de criminal común a figura vinculada con estructuras oscuras del poder.

Matías Recalt y Fiorella Bottaioli, ante la repercusión de Gordon

Recalt, de 25 años, ya había participado en un fenómeno de alcance internacional con La sociedad de la nieve, película que protagonizó. Actualmente está en Uruguay, donde graba una serie basada en Plata quemada, la novela de Ricardo Piglia.

"Es muy lindo ver en pantalla algo para lo que un grupo grande trabajó tanto. Hay un orgullo y una sensación de ‘valió la pena’. Eso es lo más lindo. Estoy contento por las críticas y disfrutando de este proyecto tan masivo", expresó Recalt.

Bottaioli, actriz uruguaya de 31 años, se encuentra en Buenos Aires y vive por primera vez una repercusión de esta dimensión. En 2022 protagonizó la película La uruguaya.

"Este es mi primer proyecto que toma esta dimensión. Recién ahora me van cayendo fichas... Creo que la clave fue que el equipo laburó con mucha humildad, conscientes de que somos una parte de un engranaje muy grande y de que nadie es mejor que nadie. Fue fundamental esta muy buena energía general, que contrasta con la violencia que había que contar. Y ahora no hay que agarrarse de ningún globo, seguir laburando, celebrar con la gente que trabajamos, recibir los buenos halagos y seguir adelante, continuar poniendo el corazón en el proyecto que venga", señaló.

Los personajes de Gordon y sus diferencias políticas

Recalt interpreta a José Acosta, un joven de la Concentración Nacional Universitaria, la CNU, que se acerca a Gordon por su capacidad para cometer delitos. Ese vínculo permite que su grupo consiga financiación y armas. El actor explicó que, además del interés inicial, buscaron construir entre ambos una relación parecida a la de un padre y un hijo, aunque aclaró que Gordon no es precisamente un buen padre. Esa relación, agregó, surge de la novela de Marcelo Larraquy.

Bottaioli encarna a Graciela Mancini, una guerrillera que funciona como contrapunto de Gordon y mantiene con él un conflicto personal. Al igual que Acosta, es un personaje creado para la ficción. Sus autores lo definieron como una síntesis dramática que reúne rasgos de perfiles y organizaciones de la época, entre ellas el ERP y Montoneros.

"Los dos personajes, Acosta y Graciela, si bien son dos militantes, comparten un arco de desarrollo que los une, más por el lado humano. En mi caso es una guerrillera, pero también es muy humana. Ambos son personajes muy ricos que te permiten desarrollar muchas cosas", analizó Bottaioli.

Para Recalt, una diferencia central entre los militantes y Gordon está en sus motivaciones: "Lo importante era diferenciarnos de Gordon. Estos chicos tenían ideales, creían en la revolución. Gordon, en cambio, es un psicópata que solo quería el dinero".

Las audiciones de los protagonistas de la serie

Los dos personajes atraviesan el vínculo con Gordon desde lugares distintos y, en algún momento, muestran el límite frente a la violencia. Recalt describió que Acosta decide alejarse al advertir que el protagonista y su grupo avanzan hacia un terreno cada vez más oscuro. "Esto no tiene más sentido", dice su personaje, que finalmente pone un freno en nombre de sus ideales.

El camino de los actores para sumarse a la serie empezó con audiciones grabadas en video desde sus casas. Recalt recibió la convocatoria de María Laura Berch, directora de casting, y preparó su primera aproximación a Acosta pensando en las voces de los años setenta. "Grabé un discurso con lo que sabía de la CNU, me peiné con gomina y me puse una camisa. Hablé con ese estilo medio de los años 70. Después me dijeron que estaba bien, pero que quizás era medio caricaturesco, que no hablaban así, que había que bajarlo un poco", recordó. Consiguió el papel después de una tercera y última prueba junto a Trapero.

Bottaioli, por su parte, se había presentado inicialmente para interpretar a Julieta Melo, papel que luego quedó en manos de Camila Peralta. En ese momento trabajaba como moza en Uruguay, mientras atravesaba una pausa laboral propia de la actividad actoral. Contó que el casting la estresó y que su expareja, también actor, la ayudó a grabarlo y la alentó a enviarlo.

Más adelante, el equipo le ofreció el personaje de Graciela, cuya edad había cambiado durante el desarrollo de la historia. La actriz explicó que inicialmente era una adolescente, pero que los creadores consideraron que debía ser mayor por las experiencias vividas y el manejo de armas que exigía el papel. Bottaioli aceptó la propuesta y dijo que entendió la elección de cada personaje.