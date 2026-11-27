Por Hermes 27 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 2 min de lectura

El periodista relacionó el aumento del riesgo país y del dólar con la suspensión de las PASO que impulsa el oficialismo. La reforma electoral obtuvo media sanción en el Senado y ahora será debatida en Diputados.

Eduardo Feinmann vinculó la suba del riesgo país y del dólar con la reforma electoral impulsada por el Gobierno. En el programa Territorio en Pase, junto a Pablo Rossi, sostuvo que la suspensión de las PASO habría expuesto el temor oficialista a perder las elecciones.

"El temor a las PASO para mí, y eso que leyeron también los mercados, es que reveló el miedo del Gobierno a perder las elecciones", afirmó el periodista al analizar el impacto de la iniciativa.

La lectura de Feinmann sobre el mercado y las PASO

Feinmann profundizó su interpretación y consideró que los inversores asociaron la propuesta electoral con la posibilidad de una derrota del oficialismo. "Eso olfateó el mercado. Para qué querés sacar las PASO, si querés sacar las PASO es que estás pensando en que podés perder", dijo.

Luego, relacionó esa incertidumbre con el movimiento de las variables financieras. "Esa incertidumbre leen los mercados y eso explica gran parte del aumento del riesgo país y el dólar", concluyó.

El Senado aprobó suspender las PASO para 2027

El Senado aprobó la reforma electoral este jueves, con 43 votos a favor y 29 en contra. El proyecto suspende las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias para 2027 y ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.

En paralelo, el riesgo país superó los 1.100 puntos y el dólar oficial alcanzó un nuevo máximo nominal: $1.630 en el Banco Nación.

Caputo atribuyó el riesgo país a factores internacionales

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó el aumento del riesgo país por factores internacionales y por la incertidumbre de los inversores respecto de la continuidad del rumbo económico después de 2027.

"No hay riesgo Milei. El riesgo país sube por el temor a que no esté Milei", afirmó el funcionario.

Las críticas del peronismo a la reforma electoral

Desde el peronismo, el senador Daniel Bensusán sostuvo que el Gobierno buscaba evitar internas por temor a que "se le meta adentro del partido o la alianza un candidato" que pudiera ganarle.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, por su parte, cuestionó la iniciativa y dijo que "no tiene nada que ver con la agenda de los argentinos".