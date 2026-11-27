El creador del festival repasó la programación de febrero de 2027, su expansión internacional y el criterio detrás del precio de los tickets. También recordó su vínculo con Charly García y habló de sus amistades en el rock.

José Palazzo prepara la edición número 27 del Cosquín Rock, que se realizará el 6 y 7 de febrero de 2027. El creador del festival adelantó una grilla con fuerte presencia del rock argentino y explicó por qué sostiene que las entradas cuestan lo mismo que en 2001.

La programación incluirá a artistas internacionales como Jack Johnson, Capital Cities y Richie Hawtin, junto con figuras y bandas locales. Entre los regresos destacados está el de Los Fabulosos Cadillacs, que tocaron una sola vez en el festival, en 2014. También será la primera presentación de Tan Biónica en Cosquín Rock.

La grilla del Cosquín Rock 2027 y sus seis escenarios

Divididos, Las Pelotas, Babasónicos, Ciro, Ratones Paranoicos y Guasones forman parte de la programación. A esa lista se suman proyectos como Camionero, La Grecia, Autos Robados, Wayra Iglesias, Ryan y Winona Riders. En total, habrá seis escenarios y más de medio centenar de shows por jornada.

El festival también tendrá propuestas de otros géneros. Q'Lokura, el dúo cordobés de cuarteto que viene de presentarse en Vélez, y el cantautor uruguayo Jorge Drexler integran la grilla. La música electrónica contará con un escenario propio, pensado como una discoteca en medio del bosque, mientras que La Casita del Blues celebrará sus 10 años con artistas de Chicago y referentes locales como Memphis, Botafogo, La Mississippi y Blues Motel.

El precio de las entradas y la experiencia del festival

El predio abarca 14 hectáreas e incluye un espacio vip con comida y bebida libre. Palazzo aclaró que ese sector se ubica a los costados de los escenarios principales, para que el frente quede reservado al público. "De eso se trata Cosquín", afirmó.

Sobre el valor de los tickets, el productor sostuvo que el festival conserva una referencia estable desde sus comienzos. "El Cosquín Rock siempre valió tres tickets. Las entradas a los shows grandes suelen costar 100.000 pesos, con el service change incluido. Y esos tres tickets es lo que vale hoy una entrada para Cosquín Rock".

Palazzo señaló que cada jornada ofrece 52 shows y que quienes asisten desde el comienzo hasta el cierre pueden ver, con una buena planificación, entre 12 y 13 conciertos. También remarcó que el precio se mantiene fijo, a diferencia de lo que puede ocurrir en mercados como el de Estados Unidos, donde los valores suben si la venta avanza con fuerza. Como ejemplo, mencionó que una entrada para Bon Jovi puede comenzar en 350 dólares y llegar a 800 en la página oficial.

Cómo se expande Cosquín Rock fuera de Argentina

El festival también llegó a España, Estados Unidos, México y Paraguay. Según explicó Palazzo, las ediciones internacionales incorporan elementos propios de cada destino, pero mantienen artistas argentinos en posiciones destacadas. Mencionó el caso de Ciro en México: allí, sostuvo, suele convocar a unas 1.500 personas, mientras que en el horario central de Cosquín Rock llegó a tocar ante 16.000.

La misma estrategia se aplica con bandas como Guasones y Las Pelotas. Palazzo también recordó la presentación de León Gieco en España, donde, dijo, asistieron muchos argentinos y el público local lo recibió con respeto. Para armar las grillas, trabaja con su equipo varios meses antes y conversa con representantes de artistas extranjeros que están de gira por la región. Aclaró que no exige exclusividad, una condición que puede facilitar que los músicos sumen otras fechas en Buenos Aires, Chile o Uruguay.

La relación de José Palazzo con Charly García

Palazzo contó que los años de trabajo en el rock le dejaron una amplia lista de amistades en la música, entre ellas la de Charly García. Recordó que organizó algunos shows del músico durante una etapa que describió como especialmente difícil.

Según relató, después de terminar un contrato con una productora, García lo llamó y le dijo: "Viviste mi momento más caótico, la peor época, y te la bancaste. ¿Por qué no me ayudás ahora?". Palazzo le respondió que no sería su manager, aunque sí produciría sus shows como amigo.