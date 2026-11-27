Del viernes 27 al domingo 29, la Ciudad ofrece música en vivo, teatro y propuestas para distintos gustos. Primavera Sound, Ed Sheeran, María Becerra y Paulo Londra son algunos de los destacados.

La agenda cultural de Buenos Aires reúne más de 60 planes para el fin de semana del viernes 27 al domingo 29, con recitales, teatro y otras propuestas. Entre los shows se destacan artistas locales e internacionales de distintos géneros, además de obras con figuras reconocidas de la escena.

Recitales en Buenos Aires: Primavera Sound y grandes shows

Una nueva edición de Primavera Sound tendrá a The Strokes, Gorillaz, Yung Lean, Lilly Allen, FKA Twigs, Machine Girl, Santiago Motorizado, Juana Molina y Marilina Bertoldi, entre otros. Se realizará el sábado y el domingo desde las 14 en el Club Ciudad, avenida Del Libertador 7501. Las entradas cuestan desde $185.000 y el abono para las dos jornadas, $310.000.

El británico Ed Sheeran llegará con su Loop Tour, gira en la que presentará su disco Play, de 2025, definido por el músico como su obra “más romántica”. El show será el domingo en el Estadio de Huracán Tomás Ducó, Amancio Alcorta 2544. Entradas desde $125.000.

Paulo Londra ofrecerá un espectáculo que combinará sus canciones clásicas con temas de Entre cielos, su tercer y último trabajo discográfico. Se presentará el sábado a las 20 en el Movistar Arena, Humboldt 450. Entradas desde $55.000.

María Becerra, A Perfect Circle y más música en vivo

María Becerra llegará el viernes a las 20 al Movistar Arena con el Quimera Tour, basado en su último disco, Quimera, que marca una nueva etapa de su carrera. La propuesta contará con una puesta 360 grados para acercar el escenario al público desde todos los ángulos. Entradas desde $60.000.

A Perfect Circle, la banda liderada por Billy Howerdel y Maynard James Keenan, combinará intensidad emocional y una sonoridad propia, más allá del hard rock tradicional. Tocará el sábado a las 20 en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutemberg 350. Entradas desde $120.000.

El power trío Eruca Sativa, integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martín y Gabriel Pedernera, despedirá el año con canciones recientes y un recorrido por su repertorio, con su característico pulso rockero. El recital será el viernes a las 20 en C Arte Media, Corrientes 6271. La entrada cuesta $42.000.

El cantante y compositor uruguayo Fernando Cabrera compartirá escenario con Hugo Fattoruso en uno de los dúos destacados de la música rioplatense. Se presentarán el sábado y el domingo a las 20.45 en Berlín Café, avenida San Martín 6656. Entradas a $50.000.

Marc Almond, Cecilia Zabala y Escalandrum

Marc Almond, voz del éxito mundial Tainted Love junto al emblemático dúo Soft Cell, tendrá su debut porteño como solista. El show será el domingo a las 18 en El Teatrito, Sarmiento 1752, Ciudad de Buenos Aires.

La cantautora Cecilia Zabala presentará Sagrado rito, su duodécimo álbum, que reúne música original y composiciones de Juan Falú, Miguel Cantilo y Yusa, entre otros. El guitarrista Quique Sinesi participará como invitado. La cita es el sábado a las 20.30 en Cuerda Mecánica, Juramento 4686. Entrada a $25.000.

En el marco de los 25 años de carrera, el sexteto Escalandrum, liderado por Daniel “Pipi” Piazzolla, presentará Piazzolla 74, un proyecto dedicado a la obra de Astor Piazzolla. Habrá funciones el sábado a las 20 y a las 22.30 en Thelonious, Nicaragua 5549. Entradas a $28.000.

Obras de teatro para el fin de semana en Buenos Aires

La compañía La Zaranda, que cumple 48 años de trayectoria, presentará Todos los ángeles alzaron vuelo. La obra explora el lado más hostil de la vida cotidiana y los límites entre realidad y ficción. Actúan Ingrid Magrinya, Gaspar Campuzano y elenco, con dirección de Paco de La Zaranda. Funciones el viernes, sábado y domingo a las 20 en el Teatro Sarmiento, avenida Sarmiento 2715. Entradas a $35.000.

Campo minado, de Lola Arias, reúne a veteranos argentinos e ingleses que participaron en la guerra de Malvinas para indagar en sus recuerdos, 44 años más tarde. En un set de filmación convertido en una máquina del tiempo, los excombatientes reconstruyen experiencias del conflicto y de la posguerra. Con Tip Cullen, David, Rubén Otero y elenco. Se presenta el viernes, sábado y domingo a las 20 en el Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. Entradas desde $34.000.

Basada en la novela de Jerzy Kosinski, Desde el jardín cuenta la historia de Chance Gardiner, un hombre criado en la mansión de un rico benefactor cuyo único conocimiento proviene del cuidado del jardín. Tras ser expulsado, se integra a la sociedad y, por su literalidad y simplicidad, es tomado accidentalmente por un sabio. Actúan Guillermo Francella, Andrea Frigerio y elenco. Las funciones serán el sábado a las 20 y a las 22.15, y el domingo a las 19, en el teatro Metropolitan, Corrientes 1343. Entradas desde $50.000.

Comedias con Moria Casán y Agustín Aristarán

Cuestión de género propone una comedia sobre el amor y las condiciones que pueden acompañarlo. Jade, una diseñadora exitosa, recibe el resultado negativo de un examen médico y, al contárselo a Francisco, su esposa desde hace 30 años, decide revelar un secreto que guarda desde el inicio del matrimonio. Actúan Moria Casán, Jorge Marrale y elenco, con dirección de Nelson Valente. Se presenta el viernes y el sábado a las 19.30, y el domingo a las 19.15, en el Metropolitan, Corrientes 1343. Entradas desde $62.000.

En Chanta, Agustín Aristarán interpreta a Julio Ballesteros, un hombre que, después de morir, reflexiona sobre su vida, la sociedad y la hipocresía que lo rodeaba. Con tono cínico, mordaz e irónico, la obra aborda las contradicciones del protagonista y una argentinidad difícil de explicar. La dirección es de Marcelo Caballero. Las funciones serán el viernes a las 20.30 y el sábado y domingo a las 20.