El líder de Mala Fama preparó una pizza inspirada en una receta de su padre y recordó una infancia marcada por las dificultades económicas. La historia y el sabor del plato conmovieron al jurado, y Germán Martitegui terminó abrazándolo.

Hernán Coronel, cantante y líder de Mala Fama, protagonizó uno de los momentos más emotivos de MasterChef Celebrity 2026. Para un desafío en el que los participantes debían cocinar un plato que los representara, eligió una pizza ligada a los recuerdos de su infancia y a la historia de su familia.

La preparación nació de una receta que aprendió de su padre cuando era chico. Según contó, en una etapa de dificultades económicas, su papá hacía pizza con los pocos ingredientes que tenía para alimentar a la familia. Así, un plato sencillo se convirtió en un homenaje y en una forma de compartir una parte íntima de su vida.

La historia detrás de La parabronca, la pizza de Hernán Coronel

Coronel explicó que primero había pensado llamar a su creación Capitán Coyote, en referencia a la pizzería que había tenido su familia. Sin embargo, durante la preparación decidió cambiar el nombre por uno que reflejara mejor el recuerdo que inspiraba el plato: La parabronca.

“Porque cuando estábamos bien pobres, mi papá con un poco de harina y un poco de queso, para zafar, nos hacía pizza. 'La parabronca', por la bronca del hambre, ¿no?”, explicó Hernán frente a los chefs.

Cuando Germán Martitegui le preguntó si era la pizza que había aprendido a hacer a los 11 años, el cantante confirmó que sí. También describió su versión actual, con una parte de fugazzeta y otra de jamón con pancetilla y muzzarella.

Los ingredientes y la reacción del jurado de MasterChef Celebrity

Entre los detalles de la receta, Coronel reveló que la masa llevaba leche y agua, una combinación que despertó la curiosidad de Maru Botana. Los tres integrantes del jurado destacaron la preparación y se mostraron sorprendidos por el resultado.

“Nunca en la historia de MasterChef llegó algo así acá”, expresó Martitegui. Damián Betular también elogió la pizza, mientras que Botana comentó sus características tras conocer el secreto de la masa.

Martitegui valoró tanto el sabor como la historia que acompañaba al plato y destacó el equilibrio entre la emoción y el resultado gastronómico. “Es difícil que cierre la historia, la emoción con el sabor y el producto final, y acá está”, señaló. Luego calificó la pizza como maravillosa y resaltó que cada bocado estaba conectado con el relato de Coronel.

El homenaje de Hernán Coronel a su padre

La devolución terminó con un abrazo entre Martitegui y el cantante, en una de las escenas más sensibles del programa. La preparación permitió ver una faceta personal de Coronel, alejada de su personaje musical y de su estilo sobre los escenarios.

La pizza fue mucho más que una prueba culinaria: representó un recuerdo de infancia y un homenaje a su padre. Una receta nacida en tiempos de necesidad que, años después, emocionó al jurado de MasterChef Celebrity.