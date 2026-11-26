Ansiedad, bullying digital, identidad y amistad atraviesan estas ficciones juveniles. Sus historias pueden acercar a madres y padres a las preocupaciones y los códigos de los adolescentes.

Durante generaciones, los adultos miraron la adolescencia como un territorio difícil de descifrar. Hoy, buena parte de ese mundo aparece en las pantallas de los celulares, a través de historias sobre ansiedad, bullying digital, deseo, duelo y lealtades.

Las ficciones juveniles dejaron atrás las comedias escolares livianas y se convirtieron en un reflejo de las inquietudes de esa etapa. Conocer algunas de sus propuestas puede abrir conversaciones familiares sobre temas que no siempre llegan a plantearse en voz alta.

Series juveniles sobre bullying, identidad y cambios

Una nueva adaptación de la novela de Stephen King, dirigida por Mike Flanagan, lleva el acoso escolar a la era de las cuentas anónimas y la humillación viral. La historia sigue a Carrie White, interpretada por Summer H. Howell, una adolescente aislada por el fanatismo religioso de su madre, a quien encarna Samantha Sloyan. Tras la muerte de su padre, Carrie debe integrarse a una escuela hostil mientras descubre sus poderes telequinéticos.

La campaña de hostigamiento digital contra la joven crece hasta llegar a la noche del baile de graduación. Con Matthew Lillard y Kate Siegel en el elenco, la ficción utiliza lo sobrenatural para hablar de la crueldad cotidiana y propone un punto de partida para conversar sobre empatía y violencia virtual. Tiene una temporada de ocho episodios y está disponible en Prime Video.

En otra comedia de misterio, creada por Nick Paley y estrenada en octubre de 2026, el temor a que los padres se conviertan en desconocidos ocupa el centro de la trama. Después de sobrevivir a un accidente automovilístico, Sonny, interpretado por Sam Nivola, despierta convencido de que su madre, a quien da vida Connie Britton, fue reemplazada por una impostora peligrosa.

Adolescencia y misterio en las plataformas

Como nadie de su entorno percibe el supuesto cambio, Sonny inicia una investigación secreta junto a sus amigos. Entre el suspenso suburbano y el humor absurdo, la serie aborda el proceso de mirar a los adultos sin idealizarlos y aprender a confiar en el propio criterio. La primera temporada tiene ocho episodios y se estrenó en Disney+.

La comedia de terror mexicana creada y dirigida por Sebastián Sariñana transforma la pubertad en una pesadilla disparatada. Archie, un adolescente solitario interpretado por Diego Bernal, recibe la mordida de un zombi poco antes de la fiesta en la que planea declararle su amor a Brenda. En lugar de renunciar a sus planes, oculta los síntomas y busca una cura con ayuda de su mejor amiga.

En el camino también debe enfrentarse a una excéntrica detective, interpretada por Fernanda Castillo. Con ritmo vertiginoso y humor irreverente, la ficción habla del miedo al rechazo, la presión por encajar y los cambios del cuerpo. Tiene ocho episodios en su primera temporada y está disponible en Prime Video.

Un thriller episódico producido por Ryan Murphy y el escritor Bret Easton Ellis adapta la novela semiautobiográfica de este último. Ambientada en Los Ángeles en 1981, sigue a una versión adolescente de Ellis, interpretada por Igby Rigney, durante su último año en un colegio privado de élite.

Ficciones juveniles sobre vínculos y secretos familiares

La llegada de un alumno nuevo, encarnado por Homer Gere, coincide con los crímenes de un asesino serial que acecha la ciudad. Las sospechas se extienden entre un grupo del que forman parte Kaia Gerber y Evan Rachel Wood. Bajo su estética retro y el suspenso, la serie explora las máscaras sociales, el deseo reprimido y los vínculos tóxicos. Cuenta con una temporada de nueve episodios y se estrenó en Disney+.

En un drama juvenil creado por Megan Park junto con Josh Schwartz y Stephanie Savage, Annie Jacobson, interpretada por Ella Rubin, tiene 17 años y viaja sola a una isla remota de Canadá. Ella y su hermano mellizo heredaron el lugar de un abuelo distanciado al que nunca conocieron.

Al llegar, Annie encuentra una cabaña ocupada por Ramona, el personaje de Amélie Hoeferle. El parecido de la desconocida con su madre adoptiva saca a la luz viejas mentiras. Con Jeffrey Dean Morgan en el reparto, la serie aborda la búsqueda de identidad, la adopción y los secretos familiares. Su primera temporada tiene ocho episodios y está disponible en Prime Video.

Una comedia de falso documental creada por Jeremy Garelick y Will Phelps adapta cortos virales de internet. La historia reúne a un grupo de adolescentes que intenta mantener a flote una pizzería de barrio mientras cumple con las obligaciones escolares y enfrenta a un gerente impredecible, interpretado por Randall Park.

Trabajo, amistad y aventura entre adolescentes

Grace Reiter y Aidan Micho integran el elenco coral, en una serie donde cada turno se convierte en una sucesión de clientes impacientes, reglas ridículas y bromas telefónicas. Con episodios breves, la producción retrata el primer contacto con el mundo laboral, la amistad y la responsabilidad por las propias decisiones. Tiene 14 episodios estrenados de un total previsto de 28 y puede verse en Netflix.

La quinta temporada de Outer Banks cerró este año la serie creada por Josh Pate, Jonas Pate y Shannon Burke. Chase Stokes, Madelyn Cline y Madison Bailey vuelven a encabezar el elenco como parte de los Pogues, un grupo de amigos de clase trabajadora de Carolina del Norte.

Después de una pérdida devastadora en la temporada anterior, los jóvenes viajan entre Okinawa y Marruecos en busca de un artefacto robado. La producción suma acción, duelo y lealtad a una historia centrada en los vínculos del grupo. La serie concluyó con cinco temporadas y 50 episodios, disponibles en Netflix.