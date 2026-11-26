Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 8:30 p. m. · 3 min de lectura

La serie médica protagonizada por Noah Wyle regresará a HBO Max el 7 de enero de 2027. La ficción ganó el Emmy a mejor serie dramática en sus dos últimas ediciones y suma 12 estatuillas.

The Pitt, la serie médica encabezada por Noah Wyle, volverá con nuevos episodios el jueves 7 de enero de 2027. La tercera temporada se estrenará en HBO Max, a dos años del debut de la ficción en la plataforma.

La producción fue reconocida como mejor serie dramática en las dos últimas ediciones de los premios Emmy. En sus primeras dos temporadas acumuló 38 nominaciones y 12 premios, entre ellos también dos galardones consecutivos para Wyle como mejor actor protagónico en una serie dramática, en 2025 y 2026.

Noah Wyle vuelve a una historia de emergencias médicas

La serie marcó el regreso del actor al género que lo convirtió en una figura internacional. Durante más de una década, Wyle interpretó al doctor John Carter en ER: Emergencias, la emblemática ficción médica emitida entre 1994 y 2009.

En The Pitt, el actor da vida al doctor Michael Robby Robinavitch, un médico experimentado que lidera el equipo de emergencias de un hospital de Pittsburgh, Pensilvania. Además de protagonizar la serie, Wyle se desempeña como productor ejecutivo.

La estructura narrativa y los temas de The Pitt

Creada por R. Scott Gemmill, quien también trabajó en ER: Emergencias, la ficción se distingue por su formato: cada capítulo representa aproximadamente una hora de trabajo en el hospital. Así, cada temporada transcurre a lo largo de una sola jornada laboral.

Desde su estreno, en enero de 2025, la producción recibió elogios por el realismo de sus escenas de urgencias y por retratar los desafíos cotidianos de los profesionales de la salud en Estados Unidos. La falta de recursos, el agotamiento físico y emocional del personal médico y las dificultades para acceder al sistema sanitario forman parte de las historias.

La trama combina los casos de los pacientes con los conflictos personales de quienes trabajan en el hospital, un enfoque que consolidó a la serie entre las principales apuestas de HBO Max.

Quiénes vuelven y qué cambios tendrá el elenco

La tercera temporada tendrá una baja: Supriya Ganesh, quien interpretó a la doctora Samira Mohan durante las dos primeras entregas, dejará la producción. Su salida había sido anticipada a principios de este año.

En cambio, regresarán Patrick Ball, Katherine LaNasa, Fiona Dourif, Taylor Dearden, Isa Briones, Gerran Howell, Shabana Azeez, Ayesha Harris, Sepideh Moafi y Shawn Hatosy, junto a Wyle.

Azeez continuará como la estudiante de medicina Victoria Javadi, aunque el personaje tendrá menos protagonismo que en las temporadas anteriores y aparecerá en varios de los nuevos episodios.

El desafío de sostener el éxito antes del estreno de 2027

La nueva entrega buscará mantener el nivel de una producción que, en apenas dos años, se convirtió en una de las ficciones más reconocidas por la Academia de Televisión estadounidense. Sus dos premios consecutivos a mejor serie dramática y a mejor actor protagónico para Wyle respaldan ese recorrido.

Con su regreso previsto para enero de 2027, The Pitt conservará un ritmo de estreno anual. Esa frecuencia es cada vez menos habitual entre las grandes producciones del streaming, donde el público suele esperar dos años o más entre temporadas.