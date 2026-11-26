La plataforma rechazará desde el 9 de diciembre los temas creados por completo con inteligencia artificial. Estima que la medida podría alcanzar a 29 millones de canciones y evitar el ingreso de hasta 85.000 pistas por día.

El avance de la inteligencia artificial en la industria musical llevó a Tidal a endurecer sus reglas: desde el 9 de diciembre, la plataforma rechazará y eliminará las canciones creadas íntegramente con esta tecnología. La empresa calcula que la decisión podría afectar a unos 29 millones de temas.

Hasta ahora, el servicio permitía publicar música generada con inteligencia artificial. Desde junio de 2026, sin embargo, había empezado a identificar esas obras con etiquetas y a impedir que las canciones creadas por completo con IA recibieran regalías.

Tidal estima que la música generada con IA sigue en aumento

Esas medidas no alcanzaron para contener el crecimiento del contenido. Según datos difundidos por la compañía, durante los últimos 90 días el 43 por ciento de las canciones distribuidas a la plataforma fue identificado como temas completamente generados con IA. El 6 de noviembre, la proporción superó el 60 por ciento.

Una vez que la nueva política entre en vigor, Tidal prevé rechazar entre 80.000 y 85.000 canciones por día. La restricción también alcanzará a los distribuidores, que no podrán enviar este tipo de material al servicio.

Qué canciones podrá aceptar la plataforma

La empresa aclaró que no excluirá toda la música que incluya herramientas de inteligencia artificial. Seguirá aceptando obras en las que los artistas las utilicen durante el proceso creativo, siempre que la tecnología no sea el único origen de la canción.

Así, los músicos podrán recurrir a la IA para experimentar con sonidos, desarrollar ideas o trabajar en la producción. Lo que quedará fuera de la plataforma son las pistas generadas íntegramente mediante estas herramientas. Si los metadatos indican que una canción fue creada exclusivamente con IA, Tidal rechazará su publicación.

Artistas virtuales y canciones identificadas con IA

Entre los casos conocidos figura Xania Monet, una cantante virtual de R&B creada por la poeta estadounidense Telisha Jones, quien escribe sus letras y utiliza inteligencia artificial para producir las canciones. También está The Velvet Sundown, un proyecto presentado como una banda de rock cuyos integrantes, voces e imágenes fueron creados con asistencia de IA. Tidal identificó canciones de ambos proyectos con la etiqueta AI-generated.

La compañía sostiene que la medida busca proteger a los artistas y evitar que la música artificial desplace a las producciones humanas. De acuerdo con sus cifras, el 96 por ciento de las canciones identificadas como completamente generadas por IA no tuvo reproducciones durante los últimos tres meses.

La preocupación por las regalías y el descubrimiento musical

Tidal advirtió que la publicación masiva de estos temas puede perjudicar a los músicos al desviar reproducciones y regalías, dificultar el descubrimiento de nuevas propuestas y confundir a los oyentes. Además, informó que ya retiró más de 65.000 canciones sospechadas de utilizar nombres de artistas reales para engañar al público.

Con esta decisión, Tidal se suma a Bandcamp, que en enero de 2026 prohibió la música creada completamente o en gran parte mediante inteligencia artificial. La medida de una plataforma de streaming de alcance internacional podría sentar un precedente para el resto de la industria.