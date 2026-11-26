Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:26 p. m. · 2 min de lectura

La pareja habló de la reconciliación, los preparativos de la ceremonia y sus proyectos familiares. Tini también expresó su deseo de convertirse en madre.

A pocos días de su casamiento con Rodrigo De Paul, Tini Stoessel sorprendió al hablar públicamente de su relación con el futbolista y confesar el papel fundamental que tuvo en su vida. “Me ha salvado la vida”, expresó la cantante.

Las declaraciones se conocieron en el marco de una entrevista exclusiva que ambos brindaron a la revista Vogue México, donde protagonizaron su primera producción fotográfica como pareja y compartieron detalles de su historia de amor, los preparativos de la boda y sus proyectos familiares.

Durante la conversación, Tini recordó la separación que atravesaron en agosto de 2023 y reveló que durante aquel período no mantuvieron ningún tipo de comunicación. Sin embargo, cuando volvieron a encontrarse en 2025, descubrieron que los sentimientos que los habían unido seguían intactos.

La artista explicó que ambos habían atravesado nuevas experiencias y que la reconciliación los encontró con mayores certezas respecto al futuro que deseaban compartir.

Al referirse al acompañamiento del futbolista durante los momentos más difíciles de su vida, la cantante destacó la importancia que tuvo Rodrigo para afrontar situaciones personales y recuperar la confianza en sus propias decisiones.

Por su parte, De Paul reconoció que su relación con Tini le permitió descubrir una faceta más sensible de su personalidad y modificar sus prioridades, otorgándole mayor importancia a su vida familiar más allá de su carrera deportiva. Vogue México +1

Los preparativos del casamiento

La ceremonia está prevista para el próximo 19 de diciembre en Dok Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

La cantante se involucró personalmente en la organización de la celebración y reveló que escribió alrededor de 180 páginas con ideas y detalles sobre cómo imagina ese día tan especial.

Incluso realizó dibujos de la ceremonia y explicó que desea que tanto su vestido de novia como el traje del futbolista representen parte de la historia que construyeron juntos. La Nación +1

El deseo de convertirse en madre

La pareja también confirmó que, después de varios meses de búsqueda, encontró una propiedad en Miami donde proyecta establecer su hogar. Además, ambos tienen intenciones de contar con una vivienda en Argentina.

En medio de las confesiones, Tini expresó uno de sus mayores deseos personales: convertirse en madre.

“Yo sueño mucho con ser madre”, manifestó la artista, aunque aclaró que desconoce cuándo llegará ese momento.

De Paul contó que su futura esposa ya imaginó los espacios que ocuparán Francesca y Bautista, los hijos que tuvo con Camila Homs, e incluso comenzaron a proyectar una habitación para el hijo que desean tener juntos.

De esta manera, mientras continúan desarrollando sus respectivas carreras profesionales, la cantante y el campeón del mundo se preparan para iniciar una nueva etapa marcada por el matrimonio y el sueño de formar una familia. Vogue México +1