Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 3:20 p. m. · 1 min de lectura

Versiones periodísticas señalan que el vínculo de la joven con su instructor habría provocado un enfrentamiento familiar y distanciado al actor de su entorno más cercano. Los trascendidos no pudieron verificarse de manera independiente.

Escándalo familiar entre Facundo Arana y María Susini por el supuesto romance de su hija con un hombre de 40 años

La pareja quedó en el centro de la polémica tras conocerse versiones sobre una relación sentimental entre su hija de 18 años y su instructor de equitación, 22 años mayor que ella.

Según la información difundida por Cadena 3, la situación habría provocado un fuerte enfrentamiento familiar que terminó por distanciar al actor de su entorno más cercano.

Las versiones periodísticas indican que Arana habría quedado imposibilitado de ingresar al country de Pilar donde reside su familia, en medio de las diferencias surgidas por el vínculo de su hija con el profesor de equitación.

A este conflicto se sumaron rumores sobre una supuesta relación extramatrimonial del actor, circunstancia que habría profundizado la crisis con María Susini.

Uno de los aspectos que mayor repercusión generó fue la diferencia de edad entre la joven y su instructor, además del vínculo previo entre ambos como alumna y profesor.

Por el momento, estos trascendidos deben manejarse con cautela, ya que no se pudo acceder al artículo completo ni verificar de manera independiente las versiones difundidas sobre la situación familiar.