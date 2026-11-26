La novena semana de MasterChef Celebrity Argentina 2026 comenzó este miércoles 25 de noviembre con una prueba por equipos. Ocho participantes tuvieron que replicar un menú de tres pasos y el jurado definió quiénes subirían al balcón y quiénes quedarían en riesgo.
Los equipos y el desafío de MasterChef Celebrity
Marta Fort, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Rocío Robles, Pablo Giralt, Juli Poggio y Hernán Coronel participaron de la competencia. La consigna consistió en preparar una entrada, un plato principal y un postre en dos grupos de cuatro integrantes.
Hernán Coronel, quien tenía una de las medallas, fue el encargado de conformar los equipos. Eligió a Mike Amigorena, Rocío Robles y Juli Poggio para su grupo. Del otro lado quedaron Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort y Pablo Giralt, con Fort como capitana.
Qué participantes subieron al balcón
Antes de cocinar, Hernán Coronel y Marta Fort pasaron al frente para observar las tres preparaciones que debían replicar junto a sus compañeros. Luego, ambos equipos se enfrentaron en una prueba que puso a prueba su coordinación y sus habilidades culinarias.
Tras evaluar los platos, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Maru Botana eligieron al equipo integrado por Mike Amigorena, Rocío Robles, Juli Poggio y Hernán Coronel. Irigoyen ocupó el lugar de Germán Martitegui en el jurado.
Quiénes recibieron el delantal gris
Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort y Pablo Giralt no lograron subir al balcón y recibieron el delantal gris. Los cuatro deberán participar de la gala de última chance, en la que buscarán evitar la gala de eliminación.