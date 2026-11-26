Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 11:30 a. m. · 1 min de lectura

Ocho participantes compitieron en equipos para replicar un menú de tres pasos. El jurado eligió al grupo de Mike Amigorena y Hernán Coronel para subir al balcón, mientras que sus rivales recibieron el delantal gris.

La novena semana de MasterChef Celebrity Argentina 2026 comenzó este miércoles 25 de noviembre con una prueba por equipos. Ocho participantes tuvieron que replicar un menú de tres pasos y el jurado definió quiénes subirían al balcón y quiénes quedarían en riesgo.

Los equipos y el desafío de MasterChef Celebrity

Marta Fort, Sebastián Presta, Lizy Tagliani, Mike Amigorena, Rocío Robles, Pablo Giralt, Juli Poggio y Hernán Coronel participaron de la competencia. La consigna consistió en preparar una entrada, un plato principal y un postre en dos grupos de cuatro integrantes.

Hernán Coronel, quien tenía una de las medallas, fue el encargado de conformar los equipos. Eligió a Mike Amigorena, Rocío Robles y Juli Poggio para su grupo. Del otro lado quedaron Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort y Pablo Giralt, con Fort como capitana.

Qué participantes subieron al balcón

Antes de cocinar, Hernán Coronel y Marta Fort pasaron al frente para observar las tres preparaciones que debían replicar junto a sus compañeros. Luego, ambos equipos se enfrentaron en una prueba que puso a prueba su coordinación y sus habilidades culinarias.

Tras evaluar los platos, Damián Betular, Dolli Irigoyen y Maru Botana eligieron al equipo integrado por Mike Amigorena, Rocío Robles, Juli Poggio y Hernán Coronel. Irigoyen ocupó el lugar de Germán Martitegui en el jurado.

Quiénes recibieron el delantal gris

Lizy Tagliani, Sebastián Presta, Marta Fort y Pablo Giralt no lograron subir al balcón y recibieron el delantal gris. Los cuatro deberán participar de la gala de última chance, en la que buscarán evitar la gala de eliminación.