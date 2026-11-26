La cuarta película de la franquicia reúne a Ben Stiller y Robert De Niro en una historia centrada en los hijos de Greg y Jack. Ariana Grande se destaca como Olivia, la novia de Henry, en una comedia que recupera parte del espíritu original.

La nueva Focker, cuarta película de la saga que comenzó con La familia de mi novia en 2000, vuelve a poner en el centro el choque entre Greg Focker, interpretado por Ben Stiller, y Jack, el personaje de Robert De Niro. Esta vez, Greg empieza a convertirse, sin advertirlo, en aquello que tanto rechazaba: el futuro suegro que le hace la vida difícil a la pareja de su hija.

John Hamburg, guionista de las cuatro películas y director de esta nueva entrega, retoma elementos de la primera historia. Los padres de Greg no aparecen y la trama se concentra en las nuevas generaciones: los mellizos Henry y Samantha y sus respectivas parejas, que alteran la vida de Jack y Greg.

Ariana Grande se suma a la familia Focker

Henry, interpretado por Skyler Gisondo, conoce a Olivia, a quien encarna Ariana Grande. Greg se cruza con ella durante un vuelo rumbo a la casa de Jack y el encuentro no empieza de la mejor manera. La situación se complica cuando se entera de que su hijo planea proponerle matrimonio ese mismo fin de semana, durante el cumpleaños número 80 de Jack.

Olivia no fue agente de la CIA como Jack, pero trabajó como negociadora de rehenes en el FBI y sabe cómo manipular. Greg, por su parte, vuelve a enredarse en situaciones incómodas, aunque en esta ocasión son menos disparatadas que en Los pequeños Fockers.

Una comedia que recupera el espíritu de la primera película

La película evita buena parte del humor sexual y escatológico de las secuelas anteriores y apuesta por una situación reconocible: los nervios de conocer a la familia de una nueva pareja. Los gags pueden resultar menos previsibles que en Los pequeños Fockers, aunque la historia no alcanza las grandes carcajadas de La familia de mi novia.

Owen Wilson regresa como Kevin, siempre dispuesto a meterse en la vida de Greg. Eduardo Franco, conocido por interpretar a Argyle en Stranger Things, se destaca como Eduardo, el novio de Samantha, que lleva un año intentando entrar en el círculo de confianza de Jack. Henry y Samantha, que tenían cinco años en 2010, aparecen ahora con 26.

El futuro de la saga depende de su estreno

Hamburg, quien también escribió los guiones de las cuatro películas, ya había trabajado con Stiller en Mi novia Polly y fue guionista de Zoolander y Zoolander 2. En esta entrega, De Niro tiene menos lucimiento, mientras que la presencia de Grande aporta un impulso a una franquicia que parecía perder fuerza.

Si La nueva Focker funciona en su estreno global, la historia podría continuar con la presentación de los padres de Olivia. La película, titulada originalmente Focker In-Law, es una comedia estadounidense de 2026, dura 105 minutos y está dirigida por John Hamburg. También actúan Ben Stiller, Robert De Niro y Owen Wilson. Calificación: Buena.

Se exhibe en Cinemark Palermo, Abasto, Dot y Unicenter; Cinépolis Recoleta, Houssay y Pilar; y Showcase Belgrano, Norcenter, Haedo y Rosario.