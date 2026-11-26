Brad Pitt retoma su papel en la secuela de Había una vez... en Hollywood, con guion de Quentin Tarantino y dirección de David Fincher. La comedia negra se estrena en salas IMAX de la Argentina antes de llegar a Netflix.

Brad Pitt vuelve a interpretar a Cliff Booth en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, la secuela de Había una vez... en Hollywood. Quentin Tarantino escribió el guion, pero dejó la dirección en manos de su amigo David Fincher, quien ya había trabajado con Pitt en Se7en: Pecados capitales y El club de la pelea.

El resultado es una comedia negra divertida y escabrosa. Aunque Fincher no comparte la inclinación de Tarantino por la violencia extrema ni por los diálogos extensos, la película deja en claro que el director respetó el guion todo lo posible. La historia tiene la impronta de Tarantino, aunque también podría definirse como una película hecha a la medida de Brad Pitt.

Brad Pitt retoma el papel de Cliff Booth

Con bigote y una coraza que parece protegerlo de los golpes de la vida, Cliff es un hombre curtido en mil batallas y acostumbrado a conquistar a las mujeres que se propone. La película no despeja el interrogante sobre si asesinó a su esposa, pero recupera la pelea que tuvo con Bruce Lee y recuerda que combatió en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. No son detalles menores: en Los Ángeles, las historias terminan cruzándose.

La trama comienza ocho años después de los hechos de Había una vez... en Hollywood, durante otro verano en Los Ángeles. Cliff ya no trabaja como doble de riesgo de Rick Dalton, el personaje de Leonardo DiCaprio, que no aparece en esta película. Rick engordó y se mudó a Australia, donde triunfa con una serie de televisión. Margot Robbie, en cambio, aparece en publicidades como Sharon Tate.

Una nueva historia en el Hollywood de Tarantino

Cliff se gana la vida proyectando películas en el cine The New Beverly, que actualmente pertenece a Tarantino, y trabajando como bartender en el mítico Lucy’s El Adobe Café, frente a los estudios Paramount. Como en la película anterior, también ayuda a otras figuras ficticias de Hollywood cuando sus problemas exceden el mundo del cine.

Entre ellas, un director al que un taxi boy le roba, entre otras pertenencias, su Oscar, y un actor interpretado por Scott Caan, hijo de James Caan. Después de una borrachera en Manila, el personaje deseó la muerte de su esposa, a quien encarna Carla Gugino, y llegó a un acuerdo con dos hermanos matones. Más tarde se arrepiente y busca la ayuda de Cliff.

La secuela no alcanza el mismo nivel de excesos, excentricidad, humor y violencia que su antecesora. Sin embargo, el público cinéfilo encontrará referencias a películas, a la crítica Pauline Kael —admirada por Tarantino, aunque ese reconocimiento no fue recíproco en su momento—, a la sala de cine del director y a El club de la pelea. La película incluye, además, un guiño para los seguidores de ese filme.

Elizabeth Debicki y Peter Weller completan el elenco

Quienes no conecten con esas alusiones podrían encontrar algo lento el desarrollo, al menos hasta que la acción se desata. Entre las actuaciones se destacan Elizabeth Debicki, conocida por Tenet y por interpretar a Lady Di en The Crown, como la agente de Charlie Peters, y Peter Weller, el RoboCop original, en el papel del padre de Cliff.

Ambos personajes permiten conocer la faceta más íntima y tierna del protagonista. Su costado violento ya era conocido y, en esta nueva historia, Tarantino vuelve a subir la apuesta.

Estreno de Las nuevas desventuras de Cliff Booth en la Argentina

La película llega a las salas IMAX de la Argentina, con funciones en Norcenter y en Posadas, Misiones. Su estreno en Netflix está previsto para el 23 de diciembre.

Ficha técnica: Estados Unidos, 2026. Título original: The Further Miss-Adventures of Cliff Booth. Duración: 140 minutos. Dirección: David Fincher. Guion: Quentin Tarantino. Protagonistas: Brad Pitt, Scott Caan, Timothy Olyphant, Elizabeth Debicki y Carla Gugino. Calificación: Buena.