Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 10:45 a. m. · 2 min de lectura

El periodista comparó el riesgo país de Argentina con el de Ucrania y cuestionó el discurso económico del Gobierno. También señaló la recesión y la persistencia de una inflación mensual superior al 2%.

El periodista Rolando Graña analizó la situación económica argentina en su programa de Radio Del Plata y cuestionó al presidente Javier Milei. En su editorial, puso el foco en el riesgo país y lo comparó con el indicador de Ucrania, que atraviesa una guerra contra Rusia.

"Argentina tiene más riesgo país hoy que Ucrania. Ucrania está en guerra", afirmó Graña. Luego mencionó a otros países que, según su análisis, tienen un indicador superior al argentino: "Creo que los pocos países que tienen mayor riesgo país que la Argentina son Líbano, Mozambique y, por supuesto, Venezuela".

La comparación del riesgo país con Ucrania

El conductor explicó el alcance de esa diferencia y sostuvo: "¿Y qué quiere decir esto? Que los bonos argentinos tienen mayor riesgo de default que los bonos de Ucrania, que está en guerra contra Rusia".

A partir de ese dato, Graña cuestionó la manera en que el oficialismo presenta los resultados de su política económica y contrapuso el discurso presidencial con los indicadores que, a su entender, reflejan las dificultades del país.

Las críticas de Graña al discurso económico de Milei

"Este es el nivel de la magnitud y el papelón internacional que está cometiendo el Gobierno de Milei", sostuvo el periodista. También criticó la forma en que el Presidente comunica los resultados de su gestión: "Pero él, mientras tanto, lo presenta como un éxito".

En tono irónico, Graña agregó: "Es un señor que va a ganar el Premio Nobel y que va a presentar esta semana el libro con el cual habla de la moral como política de Estado".

En el tramo final de su análisis, cuestionó: "Así de fuera de la realidad está el Presidente, que insiste en que en algún momento va a ganar el Premio Nobel de Economía, que es un experto en crecimiento con o sin dinero", expresó.

Recesión e inflación en el centro del análisis

Por último, el periodista contrastó esas declaraciones con el panorama económico que describió en su editorial: "Pero su economía acaba de entrar en recesión y la inflación era un fenómeno exclusivamente monetario, en todo tiempo y lugar; sin embargo, no la logra bajar del 2% mensual".