Por Hermes 25 de noviembre de 2026 a las 11:00 p. m. · 1 min de lectura

El periodista y conductor australiano alcanzó fama internacional al frente de Countdown, donde impulsó a artistas como AC/DC, INXS y Kylie Minogue. Su familia confirmó que murió en paz, aunque no informó la causa específica.

El periodismo musical internacional despide a Ian Molly Meldrum, una de las figuras más influyentes de la comunicación en Australia, quien murió a los 83 años. La noticia se conoció el lunes 23 de noviembre: el conductor falleció durante la madrugada en el hospital Epworth de Richmond, en Melbourne.

Su familia confirmó la muerte en un comunicado difundido por su representante. Allí señaló que Meldrum murió en paz y agradeció la atención del personal médico. Sus allegados indicaron que atravesaba una enfermedad, pero no precisaron cuál fue la causa del fallecimiento.

Ian Molly Meldrum y el impacto de Countdown

Meldrum fue periodista, crítico musical, conductor de televisión y productor discográfico. Su popularidad creció especialmente como presentador de Countdown, el ciclo musical de la cadena ABC que se emitió entre 1974 y 1987.

Desde ese programa ayudó a dar visibilidad a bandas y artistas como AC/DC, INXS y Kylie Minogue. También pasaron por el ciclo figuras de distintos ámbitos, entre ellas el hoy rey Carlos III, cuando todavía era príncipe.

La carrera y los reconocimientos del periodista australiano

Una de sus frases más recordadas era "hazte un favor", con la que recomendaba grupos y artistas. Sus elogios solían traducirse en un aumento de las ventas de discos y de entradas para recitales.

Antes y durante su trayectoria televisiva, trabajó en la publicación Go-Set, donde fue editor asistente entre 1966 y 1974, y fundó su propio sello discográfico, Melodian Records.

En 1986 fue nombrado Miembro de la Orden de Australia y, en 2014, ingresó al Salón de la Fama de los premios ARIA. Fue el primer profesional que no era intérprete discográfico en recibir esa distinción. Su trabajo contribuyó a acercar la música australiana al público local e internacional.