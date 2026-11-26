Por Hermes 26 de noviembre de 2026 a las 6:00 a. m. · 3 min de lectura

El músico británico murió en su casa, rodeado de su familia, tras una larga batalla contra un cáncer de próstata metastásico. Fue parte de la formación original de Duran Duran y participó en cinco de sus discos.

Andy Taylor, guitarrista original de Duran Duran, murió a los 65 años después de una larga batalla contra el cáncer de próstata. La banda y su familia confirmaron el fallecimiento en una publicación conjunta en Instagram.

El músico murió en paz en su casa, rodeado de sus seres queridos, el lunes 23 de noviembre. La noticia se conoció el miércoles por la noche y la familia destacó el coraje con el que afrontó la enfermedad.

El diagnóstico de cáncer de próstata de Andy Taylor

Taylor había contado hace poco más de cuatro años que padecía cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro. Lo comunicó en una carta publicada en la página web de Duran Duran, días después de que la banda ingresara al Salón de la Fama del Rock and Roll en Los Ángeles. El guitarrista no participó de la ceremonia y envió una nota.

“Hace poco más de cuatro años me diagnosticaron cáncer de próstata metastásico en etapa cuatro”.

En el mensaje difundido tras su muerte, sus familiares lo recordaron como un guitarrista brillante, un esposo maravilloso, un padre amoroso y un abuelo orgulloso. También señalaron que, pese a las experiencias que le dio la música, su familia siempre fue lo más importante para él.

“Afrontó los últimos años con coraje y determinación. Nunca se rindió, luchando hasta el final, sin perder jamás su amor por la vida”, expresaron sus seres queridos.

La trayectoria de Andy Taylor en Duran Duran

Los integrantes de Duran Duran recordaron que Taylor fue parte del grupo desde el inicio. Llegó a Birmingham desde Tynemouth con una guitarra y, según la banda, aportó una energía y un carisma inconfundibles. Su forma de tocar impulsó canciones que llevaron al grupo por todo el mundo.

Su primera etapa se extendió hasta 1986, durante el ascenso internacional de la banda y la explosión del new wave. Taylor contribuyó al sonido de temas como “Rio” y “The Reflex”. En 1985 tocó con la formación original en el Live Aid, en California.

En esos años, el guitarrista y el bajista John Taylor, con quien no tenía parentesco, formaron The Power Station junto con Robert Palmer y Tony Thompson. Andy Taylor explicó que se había alejado de Duran Duran porque quería tocar rock and roll, mientras el grupo avanzaba hacia sonidos dance y R&B. Aclaró que se fue en buenos términos y que no sentía hostilidad.

Regresos, discos y proyectos musicales

Taylor volvió a reunirse con Duran Duran en 2001, tras un acercamiento con el cantante Simon Le Bon. La banda salió de gira por su 25 aniversario y actuó en el Live 8 de 2005, en Roma. En 2006, el guitarrista se alejó otra vez por diferencias sobre el rumbo creativo del grupo, que por entonces experimentaba con el productor Timbaland y Justin Timberlake.

En total, participó como miembro estable en cinco discos: “Duran Duran” (1981), “Rio” (1982), “Seven and the Ragged Tiger” (1983), “Arena” (1984) y “Astronaut” (2004). También intervino en algunas sesiones de “Notorious” (1986), aunque sus guitarras fueron reemplazadas, según contó el productor Nile Rodgers.

De la segunda etapa quedó inconcluso el proyecto “Reportage”, previsto para 2006. Más adelante, después de hacer público su diagnóstico, Taylor aportó guitarras al álbum “Danse Macabre”, lanzado en 2023. La banda recordó que el tiempo que compartieron los cinco miembros originales, tanto en el escenario como en el estudio, fue muy significativo.

La familia pidió a los seguidores que no enviaran flores y solicitó, en cambio, donaciones a Prostate Cancer UK, una fundación dedicada a combatir el cáncer de próstata.